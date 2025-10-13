В Одессе военный дважды бежал из воинской части — как его наказали

Военного судили за дважды совершенное СЗЧ.

В Одессе судили военного, который самовольно дважды покидал место службы без согласования с командованием.

Как говорится по делу №522/5518/25, мобилизованный уроженец Херсона, проходивший службу в учебной роте одной из воинских частей, 2 декабря прошлого года совершил СЗЧ. 12 января текущего года он вернулся в воинскую часть, но вечером того же дня снова скрылся. 3 февраля его задержали в Одессе сотрудники ГБР.

Из материалов дела стало известно, что мужчину ранее уже приговорили к двум годам испытательного срока хранения наркотиков.

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся.

Мужчину приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы. Приговор в течение 30 дней со дня его оглашения можно оспорить.

