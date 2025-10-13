Практика судів
В Одесі військовий двічі втікав з військової частини — як його покарали

15:56, 13 жовтня 2025
Військового судили за двічі вчинене СЗЧ.
Фото: Міноборони
В Одесі судили військового, який самовільно двічі залишав місце служби без погодження з командуванням.

Як йдеться у справі 522/5518/25, мобілізований уродженець Херсона, який проходив службу в навчальній роті однієї з військових частин, 2 грудня минулого року скоїв СЗЧ. 12 січня поточного року він повернувся до військової частини, але ввечері того ж дня знову втік. 3 лютого його затримали в Одесі працівники ДБР.

З матеріалів справи стало відомо, що чоловіка раніше вже засудили до двох років випробувального терміну за зберігання наркотиків.

Під час судового засідання обвинувачений свою провину повністю визнав і розкаявся.

Чоловіка засудили до п'ятьох років і двох місяців позбавлення волі. Вирок упродовж 30 днів від дня його проголошення можна оскаржити.

