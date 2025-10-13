Апелляционный суд подтвердил вину водителя за игнорирование дорожного знака — детали дела

Водитель не убедил суд в плохой видимости знака на перекрестке.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел жалобу водителя, который обжаловал решение городского суда о наложении штрафа за нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что дорожные знаки были установлены надлежащим образом, а доводы водителя об их плохой видимости не нашли подтверждения. Об этом сообщили в суде.

Апелляционная жалоба на решение городского суда

Постановлением городского суда гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.124 КУоАП, и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 850,00 гривен. Также взыскан в пользу государства судебный сбор в размере 605,60 гривен.

Не соглашаясь с указанным постановлением, защитник водителя подала апелляционную жалобу, мотивируя это тем, что нарушение пункта 2.3.б ПДД было вызвано ненадлежащим содержанием дорожных знаков и несоблюдением нормативов расстояния для их видимости водителем, указывая на плохую видимость для участников дорожного движения знака приоритета «Уступите дорогу» по направлению движения апеллянта. Просила отменить постановление местного суда и принять новое, которым производство по делу закрыть за отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения. Одновременно адвокат обратилась в суд с ходатайством о восстановлении срока апелляционного обжалования с соответствующим обоснованием.

Потерпевший и его адвокат в ходе рассмотрения дела возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, отметив, что суд выяснил все обстоятельства, исследовал и надлежащим образом оценил все доказательства и пришел к правильному выводу о наличии в действиях гражданина состава административного правонарушения, предусмотренного ст.124 КУоАП.

Учитывая соответствующие обоснования, указанные в ходатайстве, суд пришел к выводу, что срок на подачу апелляционной жалобы был пропущен по уважительным причинам, и в целях обеспечения свободного доступа к правосудию, реализации положений Европейской Конвенции по правам человека и основополагающим свободам, посчитал необходимым его восстановить апеллянту.

Нормы законодательства и обстоятельства ДТП

Пунктом 2.3.б Правил дорожного движения установлено, что для обеспечения безопасности дорожного движения водитель обязан быть внимательным, следить за дорожной обстановкой, соответственно реагировать на её изменение, следить за правильностью размещения и крепления груза, техническим состоянием транспортного средства и не отвлекаться от управления этим средством в пути.

Согласно пункту 16.11 Правил дорожного движения, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному пересечению проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Согласно общему определению «уступить дорогу» — требование к участнику дорожного движения не продолжать или не возобновлять движение, не совершать каких-либо маневров (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения), если это может заставить других участников дорожного движения, имеющих преимущество, изменить направление движения или скорость (пункт 1.10 Правил дорожного движения Украины).

Выводы апелляционного суда

Херсонский апелляционный суд указывает, что из протокола об административном правонарушении следует, что 25 мая 2025 года в 12:30 в г. Херсон на перекрестке ул. Тираспольской и ул. Украинской водитель управлял транспортным средством Renault Laguna, двигался по второстепенной дороге по ул. Тираспольская и не уступил дорогу транспортному средству Suzuki Vitara, под управлением другого водителя, который двигался по главной дороге по ул. Украинская. В результате оба транспортных средства получили механические повреждения с материальным ущербом, и в ходе столкновения транспортное средство Suzuki Vitara совершило наезд на забор. Своими действиями мужчина нарушил п. 2.3.б и 16.11 Правил дорожного движения.

На схеме места ДТП графически изображен и зафиксирован участок дороги, где произошло ДТП, и другие сведения. Из схемы видно, что транспортное средство Suzuki Vitara двигалось по ул. Украинская в направлении улицы Степана Разина, а транспортное средство Renault Laguna двигалось по ул. Тираспольская в направлении ул. Гончара. Перед перекрестком установлены дорожные знаки (знаки приоритета): на ул. Украинская — дорожный знак 2.3 «Главная дорога», на ул. Тираспольская — дорожный знак 2.1 «Уступите дорогу».

В письменных объяснениях гражданин указывал, что, двигаясь на своем транспортном средстве, увидев и услышав дрон, он ускорился и, подъезжая к перекрестку, не обратил внимания на дорожные знаки и совершил столкновение с автомобилем Suzuki Vitara.

Потерпевший в письменных объяснениях указывал, что, двигаясь на своём транспортном средстве, почувствовал удар с левой стороны автомобиля, после чего его вынесло с проезжей части и автомобиль совершил наезд на забор.

Также апелляционный суд отклонил доводы апеллянта о том, что ДТП произошло вследствие ненадлежащего содержания дорожных знаков и несоблюдения нормативов расстояния для их видимости водителем — они не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела.

Оценивая указанные доводы, суд первой инстанции, исследовав фотоснимки с изображением дорожного знака 2.1, расположенного на пути движения транспортного средства, пришел к правильному выводу, что, хотя дорожный знак размещён на участке дороги с большим количеством растительности, ни её количество, ни её расположение не могли помешать водителю их увидеть при условии соблюдения безопасной скорости движения и требований пункта 2.3.б ПДД.

Апелляционный суд пришёл к выводу, что исследованные судом доказательства в их совокупности подтверждают выводы суда первой инстанции о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 124 КУоАП.

По результатам апелляционного пересмотра оснований для отмены или изменения постановления городского суда Херсонский апелляционный суд не усматривает (дело №766/8720/25).

