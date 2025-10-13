Апеляційний суд підтвердив вину водія за ігнорування дорожнього знаку — деталі справи

Водій не переконав суд у поганій видимості знаку на перехресті.

Херсонський апеляційний суд розглянув скаргу водія, який оскаржував рішення міського суду про накладення штрафу за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Апеляційна інстанція дійшла висновку, що дорожні знаки були встановлені належним чином, а доводи водія про їхню погану видимість не знайшли підтвердження. Про це повідомили у суді.

Апеляційна скарга на рішення міського суду

Постановою міського суду громадянина визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 850,00 гривень. Стягнуто на користь держави судовий збір в розмірі 605,60 гривень.

Не погоджуючись з вказаною постановою захисник водія подала апеляційну скаргу, з мотивів того, що порушення пункту 2.3.б ПДР було спричинено неналежним утриманням дорожніх знаків та незабезпеченням нормативів відстані щодо їх видимості для водія, вказуючи на погану видимість для учасників дорожнього руху знаку пріоритету «Дати дорогу» по шляху руху апелянта. Просила скасувати постанову місцевого суду та ухвалити нову, якою провадження у справі закрити за відсутності в діях водія складу адміністративного правопорушення. Одночасно адвокат звернулася до суду із клопотанням про поновлення строку апеляційного оскарження, з відповідним обґрунтуванням.

Потерпілий та його адвокат під час розгляду справи проти задоволення апеляційної скарги заперечували, зазначивши, що суд з’ясував всі обставини, дослідив і належним чином оцінив всі докази та дійшов правильного висновку про наявність в діях громадянина складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст.124 КУпАП.

Врахувавши відповідні обґрунтування вказані в клопотанні, суд дійшов висновку, що строк на подання апеляційної скарги пропущений з поважних причин, та з метою забезпечення вільного доступу до правосуддя, реалізації положень Європейської Конвенції з прав людини та основоположних свобод, вважав за необхідне його поновити апелянту.

Норми законодавства та обставини ДТП

Пунктом 2.3.б Правил дорожнього руху визначено, що для забезпечення безпеки дорожнього руху водій зобов’язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі.

Відповідно до пункту 16.11 Правил дорожнього руху на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.

За загальним визначенням «дати дорогу - вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів (за винятком вимоги звільнити займану смугу руху), якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість» (пункт 1.10 Правил дорожнього руху України).

Висновки апеляційного суду

Херсонський апеляційний суд вказує, що з протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що 25 травня 2025 року о 12-30 год. в м. Херсон, на перехресті вул.Тираспольської та вул.Української, водій керував транспортним засобом Renault Laguna, здійснював рух по другорядній дорозі по вул.Тираспольська та не надав перевагу у русі транспортному засобу Suzuki Vitara, під керуванням іншого водія, котрий рухався по головній дорозі по вул.Українська. Внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками та в ході зіткнення транспортний засіб Suzuki Vitara, здійснив наїзд на паркан. Своїми діями, чоловік порушив п. 2.3.б та 16.11 Правил дорожнього руху.

На схемі місця ДТП графічно зображено та зафіксовано ділянка дороги, де сталася ДТП та інші відомості. Зі схеми вбачається, що транспортний засіб Suzuki Vitara рухався по вул.Українська в напрямку вулиці Степана Разіна, а транспортний засіб Renault Laguna здійснював рух по вул.Тираспольська в напрямку вул. Гончара. Перед перехрестям розташовані дорожні знаки (знаки пріоритету): на вул.Українська - дорожній знак 2.3 «Головна дорога», на вул.Тираспольська дорожній знак 2.1 «Дати дорогу».

У письмових поясненнях громадянин вказував на те, що рухаючись на своєму транспортному засобі, побачивши та почувши дрон пришвидшився та під’їжджаючи до перехрестя не звернув уваги на дорожні знаки та скоїв зіткнення з автомобілем Suzuki Vitara.

Потерпілий в письмових поясненнях вказував на те, що рухаючись на своєму транспортному засобі відчув зіткнення з лівого боку автомобіля, після чого його винесло з проїзної частини та автомобіль здійснив наїзд на паркан.

Також апеляційний суд відхилив доводи апелянта, що ДТП сталося внаслідок неналежного утримання дорожніх знаків та незабезпечення нормативів відстані щодо їх видимості для водія, не знайшли свого підтвердження під час розгляду справи.

Надаючи оцінку вказаним доводам, суд першої інстанції, дослідивши фотознімки із зображенням дорожнього знаку 2.1, розташованого на шляху руху транспортного засобу дійшов правильного висновку, що хоч дорожній знак і розміщений на ділянці дороги із значною кількістю рослинності, але ні її кількість, ні її розташування не могло завадити водієві у їх оглядовості за умови дотримання безпечної швидкості руху та дотримання вимог пункту 2.3.б ПДР.

Апеляційний суд виснував, що досліджені судом докази у їх сукупності підтверджують висновки суду першої інстанції щодо наявності в діях водія складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП.

За результатами апеляційного перегляду, підстав для скасування чи зміни постанови міського суду Херсонський апеляційний суду не вбачає (справа №766/8720/25).

