Верховный Суд разъяснил, когда суд может отказать в отобрании ребенка без лишения родительских прав

Суд проверяет наличие оснований для отобрания ребенка без лишения родительских прав на момент принятия решения, а не на момент принятия решения органом опеки и попечительства о немедленном отобрании ребенка – КЦС ВС.

Верховный Суд указал, что решение об отобрании ребенка у родителей без лишения родительских прав должно основываться на оценке наличия угрозы для жизни, здоровья и морального воспитания ребенка именно на время принятия такого решения.

Если суд установит, что обстоятельства, которые были основанием для неотложного отобрания ребенка органом опеки и попечительства, на момент рассмотрения дела отпали (родители изменили поведение, создали надлежащие условия для ребенка и т. п.), он должен отказать в удовлетворении иска.

К такому выводу пришел Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда (постановление от 13 августа 2025 года по делу № 369/8018/23).

Суть дела

В рассматриваемом деле исполнительный комитет сельского совета обратился в суд с иском о лишении ответчицы родительских прав в отношении малолетнего ребенка и взыскании алиментов, ссылаясь на то, что она является матерью ребенка, который с апреля 2022 года состоит на учете службы по делам детей как такой, что оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за ненадлежащих условий проживания. По актам обследований службы по делам детей в жилище, в котором проживает ответчица вместе со своим малолетним ребенком, отсутствуют санитарно-гигиенические нормы, мать иногда находится в состоянии алкогольного опьянения, уклоняется от надлежащего заботы о развитии и воспитании ребенка.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, иск удовлетворил частично, отобрал малолетнего ребенка у матери и взыскал с матери алименты на содержание ребенка, ссылаясь на то, что истец уклоняется от выполнения своих родительских обязанностей по заботе о физическом и духовном развитии ребенка, а потому имеются основания для отобрания ребенка у матери без лишения родительских прав, поскольку такая мера соответствует наилучшим интересам ребенка. Суды также указали, что отобрание ребенка у матери не ограничивает ее права на общение с ребенком, поскольку ребенок передан в семью бабушки и дедушки, которые не возражают и содействуют участию матери в воспитании сына.

КГС ВС не согласился с такими выводами судов предыдущих инстанций, указав, что выводы суда первой инстанции сделаны при неполном и невсестороннем выяснении всех обстоятельств дела и являются преждевременными, поскольку суд оставил без внимания тот факт, что на момент принятия решения судом первой инстанции малолетний сын истицы проживал вместе с ней в надлежащих условиях, больше не было условий, которые угрожали бы его безопасности и здоровью, ненадлежащему физическому и умственному развитию.Кінець форми

КГС ВС отметил, что суд апелляционной инстанции, пересматривая дело, оставил без внимания дополнительно представленные в апелляционном суде в соответствии с требованиями ГПК Украины доказательства, которые свидетельствовали об изменении поведения истицы и ее ответственном и надлежащем отношении к малолетнему ребенку. Таким образом, суд апелляционной инстанции не учел представленные ответчицей документы в подтверждение того, что она изменила отношение к выполнению своих родительских обязанностей в отношении малолетнего сына, и не дал им надлежащей оценки при вынесении решения.

В ч. 7 ст. 7 СК Украины предусмотрено, что ребенку должна быть обеспечена возможность осуществления его прав, установленных Конституцией Украины, Конвенцией о правах ребенка, другими международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей, независимо от того, осуществляются ли они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Ребенку обеспечивается такая защита и забота, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону.

Ребенку, способному сформулировать собственные взгляды, при решении вопросов, касающихся его жизни, должно быть обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, которые его касаются, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью.

Отменяя судебные решения и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, КГС ВС отметил, что суд проверяет наличие оснований для лишения родительских прав или отобрания ребенка без лишения родительских прав именно на момент вынесения решения, а не на момент принятия решения органом опеки и попечительства о немедленном отобрании ребенка. Если суд придет к выводу, что обстоятельства для лишения родительских прав или отобрания ребенка на момент вынесения решения отпали, он отказывает в удовлетворении иска.

