Верховный Суд: правовой режим временно оккупированной территории определяется фактом оккупации, а не решением правительства

Верховный Суд в составе судей Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда указал, что правовой статус временно оккупированной территории не зависит от наличия решения органа государственной власти о признании территории оккупированной.

Решение уполномоченного органа государственной власти имеет не конститутивное, а лишь информативное значение, подтверждая конкретную дату начала или прекращения фактической оккупации. Запрет на осуществление хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории применяется с момента фактической оккупации, что является общеизвестным фактом и не требует отдельного доказывания.

Детали дела

ООО обратилось с иском к больнице о взыскании основного долга за потребленную в ноябре – декабре 2022 года электроэнергию по договору поставки. Иск был обоснован ненадлежащим выполнением ответчиком договорных обязательств по оплате потребленной электроэнергии.

Суд первой инстанции удовлетворил иск. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска из-за невозможности достоверно установить факт поставки электроэнергии на временно оккупированную территорию, а также отсутствия надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих такую поставку.

Дело было передано на рассмотрение ОП КХС ВС в связи с необходимостью отступления от вывода ВС, изложенного в постановлении от 7 марта 2024 года по делу № 910/9680/23, о том, что достаточным для применения ч. 2 ст. 13 и ч. 2 ст. 13-1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» является распространение действия этого Закона на спорные правоотношения с учетом положений ст. 2 Закона (при отсутствии отдельного решения Кабинета Министров Украины относительно временно оккупированных территорий с 24 февраля 2022 года).

ОП КХС ВС отметила, что как по международным правовым нормам, так и по законодательству Украины территория признается оккупированной в силу наличия фактических обстоятельств; при этом закон не может изменить этого факта, а лишь устанавливает правовой статус временно оккупированной территории, а также правовой режим на временно оккупированной территории.

В соответствии с регулированием, введенным Законом Украины от 21 апреля 2022 года № 2217-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования правового режима на временно оккупированной территории Украины», правовой статус временно оккупированной Российской Федерацией территории не зависит от того, принял ли тот или иной уполномоченный орган государственной власти Украины решение о признании определенной части территории Украины временно оккупированной. Такое решение уполномоченного органа государственной власти Украины (в частности, Кабинета Министров Украины) для временно оккупированных территорий имеет не конститутивное, а лишь информативное значение, с публичной достоверностью подтверждая конкретную дату, с которой фактическая оккупация определенной части территории Украины началась или прекратилась.

ОП КХС ВС признала, что вывод, изложенный в постановлении Верховного Суда от 7 марта 2024 года по делу № 910/9680/23, является обоснованным, а оснований для отступления нет.

По результатам рассмотрения дела кассационная жалоба ООО оставлена без удовлетворения, а постановление суда апелляционной инстанции — без изменений.

Постановление ОП КХС ВС от 3 октября 2025 года по делу № 908/1162/23.

