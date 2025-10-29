Верховный Суд высказался по поводу правомерности отказа в возвращении ребенка в иностранное государство при его адаптации в Украине

Верховный Суд рассмотрел дело о правомерности отказа в возвращении ребенка в иностранное государство при его адаптации в Украину.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда выразил позицию относительно правомерности отказа в возвращении ребенка в иностранное государство при его адаптации в Украине.

Отказ в возвращении ребенка в иностранное государство (страну постоянного проживания) является правомерным при следующих условиях: 1) адаптация ребенка к новому окружению в Украине (проживание более года, посещение школы, наличие социальных связей); 2) наличие риска причинения психологического вреда ребенку при возвращении; 3) наличие фактов насилия в семье; 4) возможное нарушение стабильности социального положения ребенка.

Суть дела

Иск был подан в июне 2023 года, когда отец, гражданин Италии, обратился в суд с требованием вернуть своего малолетнего сына, который после разрыва отношений с матерью был незаконно перемещен в Украину. Истец утверждал, что мать ребенка не получила его согласия на выезд и изменила место проживания сына без его ведома, нарушив соглашение о совместной опеке, утвержденное судом в Италии.

В мае 2022 года мать, не получив разрешения от отца, переместила сына в Украину, после чего отец не смог с ним связаться. Истец обратился в органы правопорядка и подал заявление в Министерство юстиции Украины для исполнения Гаагской конвенции. Судебное решение в Италии, которое определяло порядок опеки, подтверждало нарушение прав отца на воспитание и определение места проживания сына.

Решения судов

Суд первой инстанции, на котором остановились и суды апелляционной инстанции, постановили, что мать незаконно вывезла ребенка на территорию Украины. Они удовлетворили иск и обязали вернуть ребенка в Италию. Это решение основывалось на нарушении права отца на совместную опеку и перевозке сына без его разрешения.

Однако Верховный Суд в своем постановлении от 18 апреля 2025 года частично удовлетворил кассационную жалобу матери, отменив решения судов первой и апелляционной инстанций, указав, что они не учли серьезный психологический риск для ребенка от возвращения в Италию, в связи с его адаптацией к новому окружению в Украине.

Верховный Суд подчеркнул, что согласно статье 13 Гаагской конвенции, при возвращении ребенка суд должен учитывать, существует ли серьезный риск для его физического или психологического здоровья.

Суд кассационной инстанции указал на необходимость детального взвешивания всех обстоятельств, в том числе эмоционального состояния ребенка, его связей с новым окружением, а также факта адаптации к условиям проживания в Украине.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд подчеркнул, что при решении вопроса о возвращении ребенка суды должны придерживаться принципа лучших интересов ребенка, учитывая все обстоятельства, в том числе его психологическое и эмоциональное благополучие. Возвращение малолетнего сына в Италию может быть отложено из-за серьезных рисков, которые могут возникнуть для ребенка после расставания с матерью и стабильной жизни в Украине.

С учетом этих факторов, Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу отца, но указал на необходимость повторного рассмотрения дела с учетом выводов, приведенных в его постановлении, что обеспечит соблюдение лучших интересов ребенка.

Детально ознакомиться с постановлением Верховного Суда в деле № 718/1867/23 можно по ссылке.

