КАС ВС: Иностранцы, которые служат в ВСУ по контракту, не могут быть признаны беженцами

Верховный Суд рассмотрел дело об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении статуса беженца иностранцу, проходящему службу по контракту в Вооруженных Силах Украины.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КАС ВС высказал позицию относительно отсутствия права иностранца, который служит в ВСУ по контракту, быть признанным беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Как указали в Пятом апелляционном административном суде, КАС ВС в деле № 420/21366/23 рассмотрел материалы дела о признании противоправным и отмене решения Государственной миграционной службы Украины об отказе в признании истца, проходящего военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту, беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Определяющим для решения спора является нейтральность законодательства о беженцах и защите, которое основано исключительно на мирном и гуманитарном (неполитическом) характере защиты, в котором четко указано, что комбатанты (лица, участвующие в боевых действиях) не могут рассматриваться в качестве ищущих защиту и не должны быть допущены к процедурам предоставления защиты, независимо от того, обращается ли лицо за статусом «беженца» или статусом «лица, нуждающегося в дополнительной защите», согласно Заключению Исполнительного комитета УВКБ ООН №94 (LIII)-2002 и Руководящим принципам УВКБ ООН по обеспечению сохранения гражданского и гуманитарного характера убежища 2006 года.

КАС ВС пришел к выводу, что истец как иностранец, проходящий службу по контракту в ВСУ и принимающий участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, в соответствии с нормами мирного и гуманитарного права не может быть допущен к процедуре предоставления убежища до тех пор, пока не выразит искренний и окончательный отказ от участия в военных действиях или намерения принимать в них участие. Такая же правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 11.12.2019 по делу № 802/1159/16-а.

Кроме того, с момента заключения контракта о прохождении военной службы в ВСУ истец подпадает под соответствующую правовую защиту, которая позволяет ему находиться на территории Украины на законных основаниях на период действия такого контракта и три месяца после его прекращения, что подтверждается его воинским учетным документом (служебным удостоверением) как военнослужащего, что, соответственно, исключает основания для принудительного возвращения истца в страну гражданской принадлежности, что было главной причиной его обращения в ГМС Украины.

Истец как иностранец также имеет право воспользоваться другими гарантиями миграционного законодательства, которое претерпело изменения, начиная с 2014 года в связи с российской агрессией на территории Украины и, в частности, во время действия военного положения. Такие законодательные изменения касаются оснований пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, предоставления гражданства Украины, порядка предоставления разрешения на иммиграцию в Украину и получения вида на постоянное жительство, а также предусматривают определенные привилегии для легализации в различных формах статуса иностранцев или лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.