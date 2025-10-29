Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

КАС ВС: Иностранцы, которые служат в ВСУ по контракту, не могут быть признаны беженцами

14:10, 29 октября 2025
Верховный Суд рассмотрел дело об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении статуса беженца иностранцу, проходящему службу по контракту в Вооруженных Силах Украины.
КАС ВС: Иностранцы, которые служат в ВСУ по контракту, не могут быть признаны беженцами
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КАС ВС высказал позицию относительно отсутствия права иностранца, который служит в ВСУ по контракту, быть признанным беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Как указали в Пятом апелляционном административном суде, КАС ВС в деле № 420/21366/23 рассмотрел материалы дела о признании противоправным и отмене решения Государственной миграционной службы Украины об отказе в признании истца, проходящего военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту, беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Определяющим для решения спора является нейтральность законодательства о беженцах и защите, которое основано исключительно на мирном и гуманитарном (неполитическом) характере защиты, в котором четко указано, что комбатанты (лица, участвующие в боевых действиях) не могут рассматриваться в качестве ищущих защиту и не должны быть допущены к процедурам предоставления защиты, независимо от того, обращается ли лицо за статусом «беженца» или статусом «лица, нуждающегося в дополнительной защите», согласно Заключению Исполнительного комитета УВКБ ООН №94 (LIII)-2002 и Руководящим принципам УВКБ ООН по обеспечению сохранения гражданского и гуманитарного характера убежища 2006 года.

КАС ВС пришел к выводу, что истец как иностранец, проходящий службу по контракту в ВСУ и принимающий участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, в соответствии с нормами мирного и гуманитарного права не может быть допущен к процедуре предоставления убежища до тех пор, пока не выразит искренний и окончательный отказ от участия в военных действиях или намерения принимать в них участие. Такая же правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 11.12.2019 по делу № 802/1159/16-а.

Кроме того, с момента заключения контракта о прохождении военной службы в ВСУ истец подпадает под соответствующую правовую защиту, которая позволяет ему находиться на территории Украины на законных основаниях на период действия такого контракта и три месяца после его прекращения, что подтверждается его воинским учетным документом (служебным удостоверением) как военнослужащего, что, соответственно, исключает основания для принудительного возвращения истца в страну гражданской принадлежности, что было главной причиной его обращения в ГМС Украины.

Истец как иностранец также имеет право воспользоваться другими гарантиями миграционного законодательства, которое претерпело изменения, начиная с 2014 года в связи с российской агрессией на территории Украины и, в частности, во время действия военного положения. Такие законодательные изменения касаются оснований пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, предоставления гражданства Украины, порядка предоставления разрешения на иммиграцию в Украину и получения вида на постоянное жительство, а также предусматривают определенные привилегии для легализации в различных формах статуса иностранцев или лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Верховная Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс, которыми запретят обнародование сведений о госрегистрации оборонных предприятий

Запрет обнародовать данные о регистрации оборонных предприятий предлагается закрепить в ГК не только на время военного положения, а как постоянную норму.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області