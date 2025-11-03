Верховный Суд разъяснил, в каких случаях можно отменить результаты конкурса на госслужбу

Верховный Суд высказался относительно оснований для отмены результатов конкурса на должность государственного служащего.

Верховный Суд рассмотрел дело об оспаривании результатов конкурса на должность начальника Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областям и определил, когда нарушение условий конкурса может быть основанием для отмены его результатов.

Детали дела

Гражданин обратился в суд с иском к Фонду государственного имущества Украины, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика — Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областям, ОСОБА_2, в котором просил:

признать противоправным и отменить решение председателя Фонда государственного имущества Украины о признании победителем конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории «Б», проведенного в соответствии с приказом Фонда по кадровым вопросам (личному составу) от 16 декабря 2019 года № 462-р «Об объявлении конкурса» на занятие вакантной должности начальника Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областям — ОСОБА_2;

отменить приказ о назначении по результатам конкурса ОСОБА_2 на должность начальника Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областям с 17 февраля 2020 года.

Истец считал, что конкурс был предвзятым и непрозрачным, поскольку победитель конкурса ОСОБА_2 при подаче документов не предоставил подтверждение уровня свободного владения государственным языком, в связи с чем не должен был быть допущен к участию в конкурсе. Также указывалось, что по результатам второго этапа (собеседования) ОСОБА_2 набрал непроходной балл и не мог быть включен в общий рейтинг.

Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск.

Решение Верховного Суда

Суд кассационную жалобу удовлетворил, обжалуемые судебные решения отменил и в удовлетворении иска отказал.

В постановлении КАС ВС по делу №520/987/2020 отметил, что право на доступ к публичной службе не означает гарантированного права на занятие должности. Суть права на равный доступ заключается в том, что этот доступ должен быть равным и основываться на личных качествах и достижениях. В спорах, связанных с приемом на публичную службу, судам необходимо проверять, был ли обеспечен равный доступ, в частности, в конкурсных процедурах на занятие должностей государственной службы.

Основанием для отмены результатов конкурса является установление факта нарушений условий конкурса, которые могли повлиять на его результаты. В спорах, связанных с обжалованием участниками конкурсов на занятие должностей публичной службы результатов конкурса, судам необходимо не только проверять соблюдение процедуры проведения конкурса, но и исследовать, являются ли установленные нарушения такими, которые могли повлиять на результат конкурса.

Границей между существенным (фундаментальным) и несущественным нарушением является установление такого обстоятельства: могло ли быть принято иное решение при соблюдении предусмотренной законом процедуры.

