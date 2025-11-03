Верховный Суд разъяснил, в каких случаях можно отменить результаты конкурса на госслужбу

Верховный Суд рассмотрел дело об оспаривании результатов конкурса на должность начальника Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областям и определил, когда нарушение условий конкурса может быть основанием для отмены его результатов.
Детали дела
Гражданин обратился в суд с иском к Фонду государственного имущества Украины, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика — Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Полтавской и Сумской областям, ОСОБА_2, в котором просил:
Истец считал, что конкурс был предвзятым и непрозрачным, поскольку победитель конкурса ОСОБА_2 при подаче документов не предоставил подтверждение уровня свободного владения государственным языком, в связи с чем не должен был быть допущен к участию в конкурсе. Также указывалось, что по результатам второго этапа (собеседования) ОСОБА_2 набрал непроходной балл и не мог быть включен в общий рейтинг.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск.
Решение Верховного Суда
Суд кассационную жалобу удовлетворил, обжалуемые судебные решения отменил и в удовлетворении иска отказал.
В постановлении КАС ВС по делу №520/987/2020 отметил, что право на доступ к публичной службе не означает гарантированного права на занятие должности. Суть права на равный доступ заключается в том, что этот доступ должен быть равным и основываться на личных качествах и достижениях. В спорах, связанных с приемом на публичную службу, судам необходимо проверять, был ли обеспечен равный доступ, в частности, в конкурсных процедурах на занятие должностей государственной службы.
Основанием для отмены результатов конкурса является установление факта нарушений условий конкурса, которые могли повлиять на его результаты. В спорах, связанных с обжалованием участниками конкурсов на занятие должностей публичной службы результатов конкурса, судам необходимо не только проверять соблюдение процедуры проведения конкурса, но и исследовать, являются ли установленные нарушения такими, которые могли повлиять на результат конкурса.
Границей между существенным (фундаментальным) и несущественным нарушением является установление такого обстоятельства: могло ли быть принято иное решение при соблюдении предусмотренной законом процедуры.
