Верховний Суд роз’яснив, у яких випадках можна скасувати результати конкурсу на держслужбу

Верховний Суд висловився щодо підстав для скасування результатів конкурсу на посаду державного службовця.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд розглянув справу щодо оскарження результатів конкурсу на посаду начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях та визначив, коли порушення умов конкурсу може бути підставою для скасування його результатів.

Деталі справи

Особа звернувся до суду з позовом до Фонду державного майна України, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача – Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, ОСОБА_2, у якому, просив:

визнати протиправним і скасувати рішення голови Фонду державного майна України про визначення переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б», проведеного відповідно до наказу Фонду з кадрових питань (особового складу) від 16 грудня 2019 року № 462-р «Про оголошення конкурсу» на зайняття вакантної посади начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях ОСОБА_2;

скасувати наказ про призначення за результатами конкурсу ОСОБА_2 на посаду начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях з 17 лютого 2020 року.

Позивач уважав, що конкурс був упереджений та не прозорий, позаяк переможець конкурсу ОСОБА_2 при подачі документів не надав підтвердження рівня вільного володіння державною мовою, у зв’язку із чим не повинен був бути допущеним до участі у конкурсі. Також зазначив, що за результатами другого етапу (співбесіди) ОСОБА_2 набрав непрохідний бал та не міг бути включеним до загального рейтингу.

Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили.

Рішення Верховного Суду

Суд касаційну скаргу задовольнив, оскаржувані судові рішення скасував, у задоволенні позову відмовив.

У постанові КАС ВС у справі №520/987/2020 зазначив, що право на доступ до публічної служби не означає, що особі гарантується право на зайняття посади публічної служби. Сутність права на рівний доступ зводиться до того, що такий доступ має бути рівним та заснованим на особистих якостях та досягненнях. У спорах, пов’язаних із прийняттям на публічну службу, судам необхідно перевіряти чи було забезпечено особі рівний доступ, зокрема, у конкурсних процедурах на зайняття посад державної служби.

Підставою для скасування результатів конкурсу є встановлення факту порушень умов конкурсу, які могли вплинути на результати конкурсу. У спорах, пов’язаних із оскарженням учасниками конкурсів на зайняття посад публічної служби результатів конкурсу, судам необхідно не лише перевіряти чи було дотримано процедуру проведення конкурсу, а й досліджувати питання щодо того, чи є встановлені порушення такими, що мали можливість вплинути на результат проведеного конкурсу. Межею, що розділяє істотне (фундаментальне) порушення та неістотне, є встановлення такої обставини: чи могло бути іншим рішення за умови дотримання передбаченої законом процедури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.