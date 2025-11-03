Практика судов
В Одессе мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК — что решил суд

15:36, 3 ноября 2025
В суде мужчина заявил, что «сразу не намеревался причинить вред, хотел лишь напугать» работников ТЦК.
Фото иллюстративное
Хаджибейский районный суд Одессы рассмотрел дело мужчины, напавшего на сотрудника территориального центра комплектования.

Согласно материалам дела от 30 октября №521/16856/25 (производство 1-кп/521/1920/25), инцидент произошел 12 июня текущего года. Одессит сначала применил против представителя ТЦК, который попросил предъявить документы, слезоточивый баллончик, а затем ударил его ножом в область грудной клетки. После инцидента пострадавшего госпитализировали.

«Своими умышленными действиями мужчина причинил сотруднику ТЦК телесные повреждения в виде колото-резаной раны передней поверхности грудной клетки справа, не проникающей в плевральную полость, которые, согласно п. 2.3.3 и 4.6 “Правил судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений”, утвержденных приказом Минздрава Украины № 6 от 17.01.1995 г., относятся к категории легких телесных повреждений, вызвавших кратковременное расстройство здоровья», — говорится в материалах дела.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчина заявил, что «сразу не имел намерения причинить вред, хотел лишь напугать, но во время стычки размахивал ножом и в ходе этого ранил потерпевшего».

Он раскаялся в содеянном и добровольно перечислил 250 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Мужчину признали виновным по ст. 114-1 и ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, но заменил это наказание тремя годами испытательного срока.

