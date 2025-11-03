В Одесі чоловік ударив ножем працівника ТЦК — що вирішив суд

У суді чоловік заявив, що «одразу не мав наміру заподіяти шкоду, хотів лише налякати» працівників ТЦК.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хаджибейський районний суд Одеси розглянув справу щодо чоловіка, який напав на працівника ТЦК.

Як йдеться у матеріалах справи від 30 жовтня №521/16856/25 (провадження 1-кп/521/1920/25), інцидент стався 12 червня поточного року. Одесит спочатку застосував проти представника ТЦК, який попросив його пред'явити документи, сльозогінний балончик, а потім ударив його ножем в область грудної клітини. Після інциденту потерпілого госпіталізували.

«Своїми умисними діями чоловік спричинив працівнику ТЦК тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани передньої поверхні грудної клітини справа, що не проникає в плевральну порожнину, які згідно з п. 2.3.3 і 4.6 «Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень», затверджених Наказом МОЗ України № 6 від 17.01.1995 р., відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я», - йдеться у матеріалах справи

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав. Чоловік заявив, що «одразу не мав наміру заподіяти шкоду, хотів лише налякати, але під час цієї сутички розмахував ножем та в ході цього вдарив потерпілого».

У скоєному він розкаявся та добровільно перерахував 250 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Чоловіка визнали винним за ст. 114-1 та ст. 125 Кримінального кодексу України. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення, але замінив це покарання трьома роками іспитового строку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.