В Одесі чоловік ударив ножем працівника ТЦК — що вирішив суд

15:36, 3 листопада 2025
У суді чоловік заявив, що «одразу не мав наміру заподіяти шкоду, хотів лише налякати» працівників ТЦК.
Фото ілюстративне
Хаджибейський районний суд Одеси розглянув справу щодо чоловіка, який напав на працівника ТЦК.

Як йдеться у матеріалах справи від 30 жовтня №521/16856/25 (провадження 1-кп/521/1920/25), інцидент стався 12 червня поточного року. Одесит спочатку застосував проти представника ТЦК, який попросив його пред'явити документи, сльозогінний балончик, а потім ударив його ножем в область грудної клітини. Після інциденту потерпілого госпіталізували.

«Своїми умисними діями чоловік спричинив працівнику ТЦК тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани передньої поверхні грудної клітини справа, що не проникає в плевральну порожнину, які згідно з п. 2.3.3 і 4.6 «Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень», затверджених Наказом МОЗ України № 6 від 17.01.1995 р., відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров`я», - йдеться у матеріалах справи

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав. Чоловік заявив, що «одразу не мав наміру заподіяти шкоду, хотів лише налякати, але під час цієї сутички розмахував ножем та в ході цього вдарив потерпілого».

У скоєному він розкаявся та добровільно перерахував 250 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Чоловіка визнали винним за ст. 114-1 та ст. 125 Кримінального кодексу України. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення, але замінив це покарання трьома роками іспитового строку.

