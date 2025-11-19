Строительство без согласия ипотекодержателя: Верховный Суд определил, где истекают права собственника и начинаются права кредитора

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу о доме, построенном на ипотечном участке без согласия кредитора, и вопрос о том, может ли такой объект считаться предметом ипотеки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда высказал позицию относительно влияния отсутствия договорных отношений между ипотекодержателем и собственником имущества на предметную юрисдикцию.

Отсутствие между истцом и ответчиком каких-либо прямых договорных отношений, в том числе касающихся обеспечения исполнения основного (кредитного) обязательства, не изменяет принадлежности спора к хозяйственному судопроизводству, поскольку специфика обеспечительных правоотношений определяется субъектным составом сторон основного обязательства.

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу общества по делу о признании права ипотекодержателя в отношении жилого дома, возведённого на земельном участке, переданном в ипотеку по договору 2007 года. Ключевым вопросом стало определение надлежащей юрисдикции спора, а также выяснение, распространяется ли ипотека на объект недвижимости, построенный без согласия ипотекодержателя, но на земельном участке, который является предметом ипотеки.

Суть спора

Истец — ООО «Финансовая компания «Полис», как правопреемник кредитора и ипотекодержателя, обратился в суд с требованием признать жилой дом, возведённый в 2007–2009 годах на ипотечном земельном участке, предметом ипотеки и подтвердить за истцом право ипотекодержателя.

Жилой дом был построен после заключения договора ипотеки и впоследствии отчуждён другому физическому лицу, которое оформило право собственности без согласия ипотекодержателя. Истец настаивал, что согласно Закону «Об ипотеке» все сооружения, возведённые на обременённом ипотекой земельном участке, автоматически входят в предмет ипотеки независимо от волеизъявления застройщика.

Решения судов

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Он считал, что истец не доказал наличие дома либо незавершённого строительства на момент передачи земельного участка в ипотеку. Суд пришёл к выводу, что возведение дома без согласия ипотекодержателя создаёт лишь право требовать досрочного исполнения обязательства или обратить взыскание на землю, но не является основанием для признания дома предметом ипотеки. Также суд указал, что избранный способ защиты не соответствует требованиям законодательства.

Апелляционный суд отменил это решение, однако закрыл производство, ссылаясь на то, что собственником дома является физическое лицо, а потому спор следует рассматривать в порядке гражданского судопроизводства. Апелляционный суд разъяснил истцу необходимость обращения в суд общей юрисдикции.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд пришёл к выводу, что апелляционный суд ошибочно закрыл производство, неверно определив юрисдикцию спора. Суд подчеркнул, что характер этого спора определяется не тем, кто в настоящее время является собственником жилого дома, а тем, между кем возникло основное обязательство, обеспеченное ипотекой. Кредитный договор и договор ипотеки были заключены между юридическими лицами, поэтому все споры, связанные с объёмом прав и механизмом реализации прав ипотекодержателя, остаются в сфере хозяйственного судопроизводства. Наличие физического лица среди ответчиков не меняет природы таких правоотношений и не трансформирует спор в гражданский.

Верховный Суд отметил, что иск направлен именно на подтверждение прав ипотекодержателя, возникших на основании хозяйственных договоров, а значит, речь идёт о реализации обеспечительного интереса кредитора.

Суд также обратил внимание на устойчивые правовые позиции Большой Палаты, где неоднократно указывалось, что споры о выполнении или обеспечении выполнения обязательств между юридическими лицами подлежат рассмотрению хозяйственными судами даже тогда, когда объект обеспечения впоследствии переходит в собственность физического лица.

Закрывая производство, апелляционный суд неправильно применил нормы процессуального права и проигнорировал практику Верховного Суда.

Учитывая это, кассационный суд отменил постановление апелляционной инстанции и направил дело для продолжения апелляционного рассмотрения.

Подробно ознакомиться с позицией Верховного Суда в деле № 911/153/24 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.