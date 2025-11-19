Распространение видео с расположением Военной службы правопорядка является преступлением — Верховный Суд

Военная служба правопорядка является специальным правоохранительным формированием в составе ВСУ, а потому распространение сведений о её расположении охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УК Украины.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подчеркнул, что Военная служба правопорядка является специальным правоохранительным формированием в составе Вооруженных Сил Украины, а потому распространение сведений о ее размещении охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УК Украины.

Обстоятельства дела №725/4553/24:

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновной и осудили обвиняемую по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины за то, что она осуществила видеосъемку размещения отдела Военной службы правопорядка, озвучивая и указывая на местность расположения объекта, разместила эту видеозапись на личном канале видеохостинга «Youtube», на который подписано 12,7 тыс. пользователей, и в социальной сети «TikTok».

В кассационной жалобе сторона защиты считает отдел Военной службы правопорядка правоохранительным органом, который специализируется на поддержании внутреннего порядка, его военнослужащие не принимают участие в боевых действиях, то есть он не является военным формированием, поэтому в действиях обвиняемой отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УК Украины.

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что из письма Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ усматривается, что в соответствии с Законом Украины «О Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины» Военная служба правопорядка в ВСУ является специальным правоохранительным формированием в составе ВСУ. Информация о размещении отдела Военной службы правопорядка не подлежит размещению в открытом доступе и на официальных веб-порталах Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ не публиковалась.

Таким образом, утверждение стороны защиты о том, что место расположения отдела Военной службы правопорядка является общеизвестным, противоречит полученным доказательствам по делу, поскольку в открытых источниках по адресу, где обвиняемая осуществляла видеозапись с привязкой к местности, никаких данных о размещении соответствующего военного формирования не содержится.

Коллегия судей ККС ВС обратила внимание, что само осуществление видеосъемки расположения военного объекта, фиксирование пребывания в нем или возле него военных или военной техники, то есть подтверждение того, что такой объект функционирует в штатном режиме, может создать угрозу такому объекту путем дальнейшего распространения соответствующей информации, независимо от способа ее распространения (публикация в прессе, передача по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации, через сеть «Интернет», через социальные сети или другие средства телекоммуникационной связи).

