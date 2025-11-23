Верховный Суд уточнил условия взыскания среднего заработка за время незаконного увольнения

Верховный Суд рассмотрел трудовой спор по возобновлению на работе и уточнил порядок взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда высказал правовую позицию относительно правовой природы среднего заработка за время вынужденного прогула при незаконном увольнении.

Средний заработок за время вынужденного прогула является заработной платой, которая выплачивается работнику, незаконно лишённому возможности работать, за весь период от дня увольнения до восстановления на работе, без ограничения шестимесячным сроком.

По своей правовой природе такой средний заработок отличается от выплат за время задержки расчёта при увольнении, поскольку компенсирует неполученную заработную плату за период вынужденного невыполнения трудовой функции не по вине работника.

ВС рассмотрел кассационную жалобу представителя работника АО «Укрзализныця», который оспаривал решение апелляционного суда в части определения размера среднего заработка за время вынужденного прогула.

Проверялся вопрос правильности применения норм материального права относительно исчисления этой выплаты, поскольку в части незаконности увольнения и восстановления в должности судебные решения не были оспорены и вступили в законную силу.

Обстоятельства дела

Работник, занимавший должность в производственном подразделении военизированной охраны, был уволен в связи с сокращением штата. Работодатель сослался на приказ о структурных изменениях и уведомил работника о предстоящем увольнении. Работник утверждал, что имел преимущественное право на оставление на работе, в частности благодаря выслуге службы в силовых структурах, а также что ему не предложили имеющиеся вакансии, как того требует закон. Кроме того, подпись в перечне вакансий, с которым его якобы ознакомили, экспертизой признана выполненной другим лицом.

В связи с этим истец требовал отменить приказ об увольнении, восстановить его в должности и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск: признал увольнение незаконным, восстановил работника на работе и взыскал средний заработок за весь период вынужденного прогула — от даты увольнения до даты вынесения решения. Общая сумма составила более 145 тыс. грн. Суд также отметил, что работодатель нарушил обязанность по предложению всех имеющихся вакансий и что работник не имел возможности перейти на другую должность.

Апелляционный суд согласился с выводом о незаконности увольнения и восстановлении, однако изменил решение в части размера среднего заработка. Он применил правила, предусмотренные статьёй 117 КЗоТ Украины, и уменьшил сумму до почти 60 тыс. грн, ограничив период расчёта шестью месяцами. Также была вынесена дополнительная постановление относительно перерасчёта судебных расходов.

Позиция Верховного Суда и выводы

Кассационный суд подчеркнул, что правоотношения, возникающие в связи с взысканием среднего заработка за время вынужденного прогула, регулируются статьёй 235 КЗоТ Украины. В отличие от этого, статья 117 КЗоТ касается ответственности за задержку расчёта при увольнении и не может применяться, когда работник восстановлен на работе, а выплата относится к компенсации утраченной заработной платы.

Верховный Суд отметил, что средний заработок за время вынужденного прогула является фактической компенсацией за невозможность выполнять трудовые обязанности из-за незаконных действий работодателя, то есть имеет природу заработной платы. Если дело о восстановлении рассматривается более года не по вине работника, выплата должна осуществляться за весь период вынужденного прогула без ограничения одним годом. В этом споре продолжительность рассмотрения не была вызвана действиями работника, а следовательно, нет оснований уменьшать сумму возмещения.

Суд кассационной инстанции указал, что апелляционный суд неправильно применил нормы материального права, фактически подменив статью 235 КЗоТ статьёй 117 КЗоТ. В то же время суд первой инстанции правильно определил период вынужденного прогула, среднедневной заработок и размер компенсации, хотя и допустил неточность в мотивации.

С учётом этого Верховный Суд отменил решение апелляционного суда в оспариваемой части и оставил в силе решение суда первой инстанции относительно полного взыскания среднего заработка за весь период вынужденного прогула.

Дополнительная постановление апелляционного суда также утратила силу, поскольку является неотъемлемой частью основного решения, которое отменено.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ознакомиться подробно с позициями ВС в деле № 185/14111/23 можно по ссылке.

