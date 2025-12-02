  1. Судебная практика
В Полтавской области мужчина не явился по повестке и заявил, что «не был готов держать в руках оружие» — как его наказали

10:42, 2 декабря 2025
Мужчину отправили за решетку за уклонение от мобилизации.
В Полтавской области мужчина не явился по повестке и заявил, что «не был готов держать в руках оружие» — как его наказали
В Горишних Плавнях Полтавской области к трем годам лишения свободы приговорили мужчину, который, получив повестку, отказался от мобилизации. Соответствующий приговор вынес Горишнеплавневский городской суд Полтавской области по делу №534/2567/24 (производство №1-кп/534/292/24).

В материалах дела сказано, что 18 января 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным к службе. После получения «боевой» повестки он должен был прибыть в ТЦК 5 февраля для отправки в учебный центр, однако сознательно этого не сделал.

«Свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, мужчина признал полностью, сообщил, что ранее он не служил, у него была бронь, однако на работу начали приходить повестки, и он явился в ТЦК обновить учетные данные и пройти медкомиссию, надеясь на то, что у него будет бронь. Он прошел ВЛК, которой был признан годным к военной службе. Это заключение им не оспаривалось. После этого он прошел соответствующие тесты, а 26.01.2024 получил боевую повестку для дальнейшей отправки для прохождения службы по мобилизации на 05.02.2024, однако он сознательно не явился, поскольку не был готов ни морально, ни психологически воевать и держать в руках оружие, не захотел умирать», — говорится в деле.

В то же время суд отметил, что искреннее раскаяние — это не формальное указание на признание своей вины, а соответствующее отношение к содеянному, а подсудимый не сделал никаких реальных шагов, чтобы исправить ситуацию или добровольно явиться в ТЦК.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В течение 30 дней апелляция подана не была, поэтому 21 ноября решение вступило в законную силу.

