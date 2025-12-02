  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Полтавщині чоловік не з’явився по повістці і заявив, що «не був готовий тримати в руках зброю» — як його покарали

10:42, 2 грудня 2025
Чоловіка відправили за ґрати за ухилення від мобілізації.
На Полтавщині чоловік не з’явився по повістці і заявив, що «не був готовий тримати в руках зброю» — як його покарали
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Горішніх Плавнях Полтавської області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який, отримавши повістку, відмовився від мобілізації. Відповідний вирок ухвалив Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області у справі №534/2567/24 (провадження №1-кп/534/292/24).

У матеріалах справи сказано, що 18 січня 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Після отримання «бойової» повістки він мав прибути до ТЦК у 5 лютого для відправки до навчального центру, але свідомо цього не зробив.

«Свою вину у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України чоловік визнав повністю, повідомив, що раніше він не служив, у нього була бронь, однак на роботу почали приходити повістки і він з’явився до ТЦК відновити облікові записи та пройти медкомісію, сподіваючись на те, що в нього буде броня. Він пройшов ВЛК, якою він був визнаний придатним до військової служби. Цей висновок ним не оскаржувався. Після цього він пройшов відповідні тести, а 26.01.2024 отримав бойову повістку для подальшої відправки для проходження служби за мобілізацією на 05.02.2024, однак він свідомо не зявився, оскільки не був готовий ні морально, ні психологічно воювати та тримати в руках зброю, не захотів вмирати», - йдеться у справі.

Водночас суд зазначив, що, щире каяття це не формальна вказівка на визнання своєї вини, а відповідне ставлення до скоєного, а підсудний не зробив жодних реальних кроків, аби виправити ситуацію чи добровільно з’явитися до ТЦК.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Протягом 30 діб апеляцію не було подано, тож 21 листопада рішення набуло законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Робота для іноземців в Україні по-новому – як законодавці хочуть скасувати старі дозволи та ввести єдиний документ

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано одразу два законопроєкти які мають суттєво змінити правила працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Місцеве самоврядування: п’ять кроків, які мають забезпечити реформи децентралізації

У Бучі обговорили реформи, які потрібно пройти Україні на шляху євроінтеграції та децентралізації влади.

Власник зможе вимагати демонтаж самобуду навіть, коли його не позбавлено володіння майном – законопроект

Законопроєкт №14259 пропонує системне уточнення механізмів захисту права власності у випадках, коли власника не позбавляють володіння, але його правомочності фактично порушуються.

В Україні можуть продовжити строк на оцифрування трудових книжок

Через війну оцифрування трудових книжок можуть продовжити, щоб не втратити дані про трудовий стаж українців.

Позовна давність не діятиме для негаторних позовів – у Раді зареєстрували законопроект

Законопроєкт № 14260 пропонує розширити перелік випадків, на які не поширюється позовна давність — і таким чином змінити принципи захисту прав у цивільних справах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]