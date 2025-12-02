На Полтавщині чоловік не з’явився по повістці і заявив, що «не був готовий тримати в руках зброю» — як його покарали

Чоловіка відправили за ґрати за ухилення від мобілізації.

У Горішніх Плавнях Полтавської області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який, отримавши повістку, відмовився від мобілізації. Відповідний вирок ухвалив Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області у справі №534/2567/24 (провадження №1-кп/534/292/24).

У матеріалах справи сказано, що 18 січня 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Після отримання «бойової» повістки він мав прибути до ТЦК у 5 лютого для відправки до навчального центру, але свідомо цього не зробив.

«Свою вину у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України чоловік визнав повністю, повідомив, що раніше він не служив, у нього була бронь, однак на роботу почали приходити повістки і він з’явився до ТЦК відновити облікові записи та пройти медкомісію, сподіваючись на те, що в нього буде броня. Він пройшов ВЛК, якою він був визнаний придатним до військової служби. Цей висновок ним не оскаржувався. Після цього він пройшов відповідні тести, а 26.01.2024 отримав бойову повістку для подальшої відправки для проходження служби за мобілізацією на 05.02.2024, однак він свідомо не з’явився, оскільки не був готовий ні морально, ні психологічно воювати та тримати в руках зброю, не захотів вмирати», - йдеться у справі.

Водночас суд зазначив, що, щире каяття це не формальна вказівка на визнання своєї вини, а відповідне ставлення до скоєного, а підсудний не зробив жодних реальних кроків, аби виправити ситуацію чи добровільно з’явитися до ТЦК.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Протягом 30 діб апеляцію не було подано, тож 21 листопада рішення набуло законної сили.

