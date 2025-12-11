Объединенная палата КХС ВС признала неправомерным отказ от оплаты услуг по корректирующему акту

Суть спора заключалась во взыскании долга, который возник после того, как истец составил корректирующий акт, чтобы исправить арифметико-правовую ошибку, допущенную в первичном акте за май 2022 года.

Отказ ответчика от оплаты по корректирующему акту, который исправляет арифметико-правовую ошибку на основании императивных норм Кодекса ГТС, является неправомерным и свидетельствует о необоснованном уклонении от исполнения обязанности по оплате услуг балансирования в размере, установленном регулятором.

Такой вывод сделала Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Суть спора заключалась во взыскании долга, который возник после того, как истец (оператор газотранспортной системы) составил корректирующий акт, чтобы исправить арифметико-правовую ошибку, допущенную в первичном акте за май 2022 года. Ошибка заключалась в неучете изменений в Кодекс ГТС, которые вступили в силу с 6 мая 2022 года (постановление НКРЭКП № 416) и предусматривали увеличение платы за суточный небаланс на 10 % (величина корректировки).

Суд апелляционной инстанции отказал во взыскании, формально сославшись на то, что повторное осуществление балансирования или корректировка актов не предусмотрены положениями договора и Кодекса ГТС.

Рашение ВС

ОП КХС ВС не согласилась с этим подходом, подчеркнув необходимость отступления от вывода, изложенного в постановлении КХС ВС от 29 мая 2024 года по делу № 922/2800/23, о принципиальной невозможности взыскания задолженности за услуги балансирования природного газа по корректирующим актам на основании принципа «pacta sunt servanda» (договоры должны выполняться).

ОП КХС ВС обосновала свою позицию тем, что спорные отношения регулируются не только договорными началами, но и нормативно-правовыми актами, которые находятся под постоянным влиянием государства, а порядок расчета платы является нормативно определенным (гл. 6 разд. XIV Кодекса ГТС). Величина корректировки — составная часть окончательной платы, она не определяется соглашением сторон. Поскольку корректирующий акт лишь устранил арифметико-правовую ошибку, вызванную неучетом истцом общеобязательных нормативных изменений, отказ ответчика от его оплаты является неправомерным. ОП КХС ВС также отметила, что ответчик, в силу своего профессионального уровня, длительного договорного сотрудничества с истцом и уровня государственного регулирования спорных общественных отношений, должен был знать об этих общеобязательных изменениях.

Кроме того, ОП КХС ВС указала, что практика исправления ошибок в расчетах путем корректирующих актов не должна применяться без каких-либо временных ограничений. Суды обязаны в каждом конкретном случае оценивать промежуток времени, прошедший между составлением первичного и корректирующего актов.

ОП КХС ВС резюмировала: поскольку сам факт предоставления услуг балансирования в надлежащем объеме не оспаривался, а ошибка касалась лишь расчета цены, применение принципа «pacta sunt servanda» к последствиям арифметической ошибки не соответствует назначению этого принципа, поскольку не изменяет факта объективного добросовестного исполнения истцом своих договорных обязанностей.

Таким образом, ОП КХС ВС постановила, что корректировка является правомерной, если она направлена на приведение расчетов в соответствие с общеобязательным нормативным регулированием, в связи с чем отказ ответчика от оплаты по корректирующему акту является неправомерным.

Постановление ОП КХС ВС от 17 октября 2025 года по делу № 908/2136/23.

