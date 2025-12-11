  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Объединенная палата КХС ВС признала неправомерным отказ от оплаты услуг по корректирующему акту

17:45, 11 декабря 2025
Суть спора заключалась во взыскании долга, который возник после того, как истец составил корректирующий акт, чтобы исправить арифметико-правовую ошибку, допущенную в первичном акте за май 2022 года.
Объединенная палата КХС ВС признала неправомерным отказ от оплаты услуг по корректирующему акту
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отказ ответчика от оплаты по корректирующему акту, который исправляет арифметико-правовую ошибку на основании императивных норм Кодекса ГТС, является неправомерным и свидетельствует о необоснованном уклонении от исполнения обязанности по оплате услуг балансирования в размере, установленном регулятором.

Такой вывод сделала Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Суть спора 

Суть спора заключалась во взыскании долга, который возник после того, как истец (оператор газотранспортной системы) составил корректирующий акт, чтобы исправить арифметико-правовую ошибку, допущенную в первичном акте за май 2022 года. Ошибка заключалась в неучете изменений в Кодекс ГТС, которые вступили в силу с 6 мая 2022 года (постановление НКРЭКП № 416) и предусматривали увеличение платы за суточный небаланс на 10 % (величина корректировки).

Суд апелляционной инстанции отказал во взыскании, формально сославшись на то, что повторное осуществление балансирования или корректировка актов не предусмотрены положениями договора и Кодекса ГТС.

Рашение ВС

ОП КХС ВС не согласилась с этим подходом, подчеркнув необходимость отступления от вывода, изложенного в постановлении КХС ВС от 29 мая 2024 года по делу № 922/2800/23, о принципиальной невозможности взыскания задолженности за услуги балансирования природного газа по корректирующим актам на основании принципа «pacta sunt servanda» (договоры должны выполняться).

ОП КХС ВС обосновала свою позицию тем, что спорные отношения регулируются не только договорными началами, но и нормативно-правовыми актами, которые находятся под постоянным влиянием государства, а порядок расчета платы является нормативно определенным (гл. 6 разд. XIV Кодекса ГТС). Величина корректировки — составная часть окончательной платы, она не определяется соглашением сторон. Поскольку корректирующий акт лишь устранил арифметико-правовую ошибку, вызванную неучетом истцом общеобязательных нормативных изменений, отказ ответчика от его оплаты является неправомерным. ОП КХС ВС также отметила, что ответчик, в силу своего профессионального уровня, длительного договорного сотрудничества с истцом и уровня государственного регулирования спорных общественных отношений, должен был знать об этих общеобязательных изменениях.

Кроме того, ОП КХС ВС указала, что практика исправления ошибок в расчетах путем корректирующих актов не должна применяться без каких-либо временных ограничений. Суды обязаны в каждом конкретном случае оценивать промежуток времени, прошедший между составлением первичного и корректирующего актов.

ОП КХС ВС резюмировала: поскольку сам факт предоставления услуг балансирования в надлежащем объеме не оспаривался, а ошибка касалась лишь расчета цены, применение принципа «pacta sunt servanda» к последствиям арифметической ошибки не соответствует назначению этого принципа, поскольку не изменяет факта объективного добросовестного исполнения истцом своих договорных обязанностей.

Таким образом, ОП КХС ВС постановила, что корректировка является правомерной, если она направлена на приведение расчетов в соответствие с общеобязательным нормативным регулированием, в связи с чем отказ ответчика от оплаты по корректирующему акту является неправомерным.

Постановление ОП КХС ВС от 17 октября 2025 года по делу № 908/2136/23.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика газ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Министра образования и науки Украины Оксена Лисового

Парламент может рассмотреть отставку министра образования.

Апелляционная палата ВАКС подтвердила конфискацию авто за 3,29 млн грн чиновника Минюста Кириенко

Суд пришел к выводу, что конфискация законна, так как чиновник не смог объяснить происхождение средств.

Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Соблюдение процессуальных сроков обжалования зависит не от выбранного формата подачи, а от надлежащей процессуальной дисциплины сторон.

Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]