Верховный Суд разъяснил, когда нужно вносить стоимость имущества на депозитный счет суда

КГС ВС разъяснил, что требование о предварительном внесении на депозитный счет суда стоимости земельного участка при подаче иска о его истребовании в пользу государства может применяться только после установления судом добросовестности приобретателя.

Обязанность внесения средств на депозитный счет суда не может быть основанием для оставления иска без рассмотрения на стадии подготовительного производства, поскольку статус ответчика как добросовестного приобретателя должен быть установлен по результатам рассмотрения дела по существу.

В пересматриваемом деле прокурор обратился в суд с иском к ответчице об истребовании в пользу государства земельного участка, принадлежащего ей на праве собственности.

Постановлением городского суда исковое заявление принято к рассмотрению и открыто производство по делу.

После открытия производства по делу суд первой инстанции установил недостатки искового заявления, которые препятствовали судопроизводству, поскольку в соответствии с ч. 5 ст. 390 ГК Украины условием разрешения этого спора является предварительное внесение прокурором стоимости спорного имущества на депозитный счет суда. Поэтому суд первой инстанции пришел к выводу об оставлении искового заявления без движения с предоставлением срока для устранения указанных в постановлении недостатков, в частности путем: приобщения доказательств, подтверждающих рыночную стоимость спорного земельного участка, а также внесения прокурором или районной государственной администрацией, в интересах которой подан иск, денежных средств на депозитный счет.

Прокурор подал дополнительные объяснения по делу, в которых, отрицая наличие недостатков искового заявления, просил суд продолжить рассмотрение дела по существу, учитывая, что положения Закона Украины от 12 марта 2025 года № 4292-ІХ «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя», который вступил в силу 9 апреля 2025 года, в части условий и порядка компенсации органом государственной власти или местного самоуправления добросовестному приобретателю стоимости недвижимого имущества не применяется к спорным правоотношениям, поскольку прокурор утверждает о недобросовестности ответчика при приобретении в собственность спорного земельного участка.

Представленные прокурором дополнительные объяснения по делу суд расценил как фактическое несогласие с основаниями оставления искового заявления без движения и отметил, что нормы действующего гражданского процессуального законодательства не наделяют суд полномочиями по продолжению рассмотрения дела в случае невыполнения истцом определения суда об оставлении иска без движения. С учетом изложенного, а также предмета иска и основания заявленных исковых требований суд первой инстанции пришел к выводу об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил без изменений решение городского суда об оставлении без рассмотрения иска прокурора.

Отменяя обжалуемые прокурором судебные решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда сделал следующие правовые выводы.

КГС ВС отметил, что суды не учли, что дело не касается вопроса об обратной силе закона во времени. Согласно содержанию п. 2 разд. II вышеупомянутого Закона Украины положения этого Закона имеют обратное действие во времени в части условий и порядка компенсации органом государственной власти или органом местного самоуправления добросовестному приобретателю стоимости недвижимого имущества, оценка (экспертно-денежная оценка земельного участка) которого осуществлена в порядке, определенном законом, действующим на дату подачи искового заявления, в делах, в которых судом первой инстанции не принято решение об истребовании имущества у добросовестного приобретателя на день вступления в силу настоящего Закона. Эти положения Закона имеют обратное действие и в части порядка исчисления и течения предельного срока для истребования или признания права в отношении недвижимого имущества, право собственности на которое зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество до дня вступления в силу указанного Закона, а также недвижимого имущества, в отношении которого на момент его передачи первому приобретателю законом не была установлена необходимость государственной регистрации сделки или регистрации права собственности и дата его передачи первому приобретателю предшествует дню вступления в силу настоящего Закона.

Обязанность предварительного внесения стоимости имущества на депозитный счет суда предусмотрена в норме материального права.

Требования ч. 5 ст. 390 ГК Украины об обязанности предварительного внесения стоимости имущества на депозитный счет суда распространяются только на случаи истребования имущества у добросовестного приобретателя. В случае подачи иска об истребовании имущества у недобросовестного приобретателя эти положения не подлежат применению.

КГС ВС отметил, что вопрос о добросовестности / недобросовестности приобретателя судом может быть решен только после исследования доказательств на стадии принятия судебного решения. В случае установления недобросовестности приобретателя суд удовлетворяет иск без применения ч. 5 ст. 390 ГК Украины. Вместо этого в случае установления, что приобретатель добросовестный, суд отказывает в удовлетворении иска на основании ч. 5 ст. 390 ГК Украины, если истец предварительно не внес стоимость имущества на депозитный счет суда.

То есть вопрос о добросовестности / недобросовестности приобретателя может быть решен судом только после исследования доказательств на стадии принятия судебного решения, а потому оставление иска без рассмотрения на основании невнесения стоимости имущества на депозитный счет суда является неправомерным, если истец обосновывает свои требования именно недобросовестностью приобретателя.

Учитывая изложенное, КГС ВС пришел к выводу, что суды сделали неправильный вывод об оставлении иска без рассмотрения, в связи с чем отменил принятые по делу судебные решения и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Постановление КГС ВС от 1 декабря 2025 года по делу № 354/419/25 (производство № 61-11906св25)

