Посмертная ДНК-экспертиза как ключевое доказательство: суд установил отцовство погибшего военнослужащего

Холодногорский районный суд Харькова установил факт отцовства погибшего военнослужащего в отношении несовершеннолетнего ребенка. Суд подчеркнул, что запись об отце по указанию матери в соответствии со статьей 135 СК Украины является юридической фикцией, а надлежащим и наиболее убедительным способом доказывания в таких делах является посмертная молекулярно-генетическая экспертиза.

Обстоятельства дела № 642/4568/24

Заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта отцовства и внесении изменений в актовую запись о рождении дочери.

Ребенок родился в 2009 году, когда мать не состояла в браке с его биологическим отцом. В соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины сведения об отце были внесены по указанию матери, без фактического подтверждения происхождения ребенка.

В дальнейшем мать вступала в другие браки, в актовую запись о рождении вносились изменения, однако биологический отец ребенка — ОСОБА_4 — фактически признавал дочь:

поддерживал с нею отношения;

добровольно содержал;

проживал с ребенком и матерью одной семьей;

в 2022 году заключил с матерью ребенка брак.

Оформить отцовство в установленном законом порядке мужчина не успел: в 2023 году он был мобилизован, а в феврале 2024 года погиб при выполнении боевых заданий вблизи Роботино Запорожской области.

После гибели военнослужащего мать обратилась в суд с целью юридического подтверждения происхождения ребенка, в частности для реализации личных неимущественных прав дочери и последующего оформления социальных гарантий как ребенка погибшего защитника.

Правовая оценка суда

Дело рассмотрено в порядке отдельного производства. Суд подробно проанализировал нормы Семейного и Гражданского процессуального кодексов, практику Верховного Суда и Европейского суда по правам человека.

Ключевые правовые позиции суда:

1. Запись об отце по статье 135 СК Украины — юридическая фикция

Суд прямо указал, что внесение сведений об отце по указанию матери не подтверждает происхождение ребенка и является правовой конструкцией, направленной исключительно на устранение пробела в регистрации рождения.

2. Смерть мужчины не лишает ребенка права на установление отцовства

Факт отцовства может быть установлен судом после смерти лица, если иным способом реализовать это право невозможно.

3. Посмертная молекулярно-генетическая экспертиза — надлежащее и определяющее доказательство

По определению суда была проведена посмертная ДНК-экспертиза. Ее результаты подтвердили биологическое отцовство с вероятностью 99,9999999999 %.

Суд подчеркнул: ДНК-тест является единственным современным научным методом точного установления отцовства, доказательная сила которого превышает иные доказательства.

4. Приоритет — наилучшие интересы ребенка

Суд применил конституционные положения, нормы СК Украины, Конвенцию о правах ребенка и практику ЕСПЧ, подчеркнув, что ребенок имеет право знать своего отца, а также реализовывать права, вытекающие из кровного родства.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил заявление и установил факт отцовства погибшего военнослужащего в отношении ребенка. Суд также признал, что биологическое происхождение ребенка доказано надлежащими и достаточными доказательствами, прежде всего заключением посмертной ДНК-экспертизы.

В то же время суд отказал в возложении на орган ДРАЦС отдельной обязанности совершать действия по внесению изменений в актовую запись, указав, что именно решение суда об установлении отцовства является достаточным правовым основанием для внесения соответствующих изменений в регистрационные документы.