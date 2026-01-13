  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Посмертная ДНК-экспертиза как ключевое доказательство: суд установил отцовство погибшего военнослужащего

10:16, 13 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Запись об отце по указанию матери суд назвал юридической фикцией и подтвердил происхождение ребенка.
Посмертная ДНК-экспертиза как ключевое доказательство: суд установил отцовство погибшего военнослужащего
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Холодногорский районный суд Харькова установил факт отцовства погибшего военнослужащего в отношении несовершеннолетнего ребенка. Суд подчеркнул, что запись об отце по указанию матери в соответствии со статьей 135 СК Украины является юридической фикцией, а надлежащим и наиболее убедительным способом доказывания в таких делах является посмертная молекулярно-генетическая экспертиза.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела № 642/4568/24

Заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта отцовства и внесении изменений в актовую запись о рождении дочери.

Ребенок родился в 2009 году, когда мать не состояла в браке с его биологическим отцом. В соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины сведения об отце были внесены по указанию матери, без фактического подтверждения происхождения ребенка.

В дальнейшем мать вступала в другие браки, в актовую запись о рождении вносились изменения, однако биологический отец ребенка — ОСОБА_4 — фактически признавал дочь:

  • поддерживал с нею отношения;
  • добровольно содержал;
  • проживал с ребенком и матерью одной семьей;
  • в 2022 году заключил с матерью ребенка брак.

Оформить отцовство в установленном законом порядке мужчина не успел: в 2023 году он был мобилизован, а в феврале 2024 года погиб при выполнении боевых заданий вблизи Роботино Запорожской области.

После гибели военнослужащего мать обратилась в суд с целью юридического подтверждения происхождения ребенка, в частности для реализации личных неимущественных прав дочери и последующего оформления социальных гарантий как ребенка погибшего защитника.

Правовая оценка суда

Дело рассмотрено в порядке отдельного производства. Суд подробно проанализировал нормы Семейного и Гражданского процессуального кодексов, практику Верховного Суда и Европейского суда по правам человека.

Ключевые правовые позиции суда:

1. Запись об отце по статье 135 СК Украины — юридическая фикция

Суд прямо указал, что внесение сведений об отце по указанию матери не подтверждает происхождение ребенка и является правовой конструкцией, направленной исключительно на устранение пробела в регистрации рождения.

2. Смерть мужчины не лишает ребенка права на установление отцовства

Факт отцовства может быть установлен судом после смерти лица, если иным способом реализовать это право невозможно.

3. Посмертная молекулярно-генетическая экспертиза — надлежащее и определяющее доказательство

По определению суда была проведена посмертная ДНК-экспертиза. Ее результаты подтвердили биологическое отцовство с вероятностью 99,9999999999 %.

Суд подчеркнул: ДНК-тест является единственным современным научным методом точного установления отцовства, доказательная сила которого превышает иные доказательства.

4. Приоритет — наилучшие интересы ребенка

Суд применил конституционные положения, нормы СК Украины, Конвенцию о правах ребенка и практику ЕСПЧ, подчеркнув, что ребенок имеет право знать своего отца, а также реализовывать права, вытекающие из кровного родства.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил заявление и установил факт отцовства погибшего военнослужащего в отношении ребенка. Суд также признал, что биологическое происхождение ребенка доказано надлежащими и достаточными доказательствами, прежде всего заключением посмертной ДНК-экспертизы.

В то же время суд отказал в возложении на орган ДРАЦС отдельной обязанности совершать действия по внесению изменений в актовую запись, указав, что именно решение суда об установлении отцовства является достаточным правовым основанием для внесения соответствующих изменений в регистрационные документы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети военные решение суда Харьков судебная практика военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]