Посмертна ДНК-експертиза як ключовий доказ: суд встановив батьківство загиблого військовослужбовця

Запис про батька за вказівкою матері суд назвав юридичною фікцією та підтвердив походження дитини.

Холодногірський районний суд Харкова встановив факт батьківства загиблого військовослужбовця щодо неповнолітньої дитини. Суд наголосив, що запис про батька за вказівкою матері відповідно до статті 135 СК України є юридичною фікцією, а належним і найбільш переконливим способом доказування у таких справах є посмертна молекулярно-генетична експертиза.

Обставини справи № 642/4568/24

Заявниця звернулася до суду із заявою про встановлення факту батьківства та внесення змін до актового запису про народження доньки.

Дитина народилася у 2009 році, коли мати не перебувала у шлюбі з її біологічним батьком. Відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України відомості про батька були внесені за вказівкою матері, без фактичного підтвердження походження дитини.

У подальшому мати укладала інші шлюби, вносилися зміни до актового запису про народження, однак біологічний батько дитини — ОСОБА_4 — фактично визнавав доньку:

підтримував з нею стосунки;

добровільно утримував;

проживав із дитиною та матір’ю однією сім’єю;

у 2022 році уклав із матір’ю дитини шлюб.

Оформити батьківство у встановленому законом порядку чоловік не встиг: у 2023 році його було мобілізовано, а у лютому 2024 року він загинув під час виконання бойових завдань поблизу Роботиного Запорізької області.

Після загибелі військовослужбовця мати звернулася до суду з метою юридичного підтвердження походження дитини, зокрема для реалізації особистих немайнових прав доньки та подальшого оформлення соціальних гарантій як дитини загиблого захисника.

Правова оцінка суду

Справу розглянуто в порядку окремого провадження. Суд детально проаналізував норми Сімейного та Цивільного процесуального кодексів, практику Верховного Суду та Європейського суду з прав людини.

Ключові правові позиції суду:

1. Запис про батька за статтею 135 СК України — юридична фікція

Суд прямо вказав, що внесення відомостей про батька за вказівкою матері не підтверджує походження дитини та є правовою конструкцією, спрямованою лише на усунення прогалини в реєстрації народження.

2. Смерть чоловіка не позбавляє дитину права на встановлення батьківства

Факт батьківства може бути встановлений судом після смерті особи, якщо іншим шляхом реалізувати це право неможливо.

3. Посмертна молекулярно-генетична експертиза — належний і визначальний доказ

За ухвалою суду було проведено посмертну ДНК-експертизу. Її результати підтвердили біологічне батьківство з імовірністю 99,9999999999 %.

Суд наголосив: ДНК-тест є єдиним сучасним науковим методом точного встановлення батьківства, доказова сила якого переважає інші докази.

4. Пріоритет — найкращі інтереси дитини

Суд застосував конституційні положення, норми СК України, Конвенцію про права дитини та практику ЄСПЛ, підкресливши, що дитина має право знати свого батька, а також реалізовувати права, що випливають із кровної спорідненості.

Що вирішив суд

Суд частково задовольнив заяву та встановив факт батьківства загиблого військовослужбовця щодо дитини. Суд також визнав, що біологічне походження дитини доведене належними та достатніми доказами, насамперед висновком посмертної ДНК-експертизи.

Водночас суд відмовив у зобов’язанні органу ДРАЦС окремо вчиняти дії щодо внесення змін до актового запису, зазначивши, що саме рішення суду про встановлення батьківства є достатньою правовою підставою для внесення відповідних змін у реєстраційні документи.

