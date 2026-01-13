Апелляционный суд признал незаконной мобилизацию мужчины из-за просроченного решения о бронировании

Суд пришел к выводу, что последствия нарушения сроков Минэкономики не могут возлагаться на гражданина.

Пятый апелляционный административный суд признал незаконной мобилизацию военнообязанного, которого призвали несмотря на наличие оснований для бронирования. Суд пришел к выводу: Министерство экономики нарушило установленный правительством срок для принятия решения о бронировании, и последствия этой ошибки не могут возлагаться на человека. В результате отменены приказы ТЦК и воинской части.

Обстоятельства дела №400/12223/24

Истец — военнообязанный, который с мая 2024 года работал в представительстве HALO Trust в Украине. Предприятию еще в мае был подтвержден статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В сентябре 2024 года работодатель подал в Министерство экономики списки работников для бронирования.

Процедура согласования была фактически завершена в установленные сроки. В частности, 13 сентября Минэкономики направило списки в Минобороны, а 17 сентября ведомство их согласовало.

Однако окончательное решение о бронировании Министерство экономики приняло лишь 5 ноября 2024 года, тогда как по Порядку №76 это должно было быть сделано не позднее 23 сентября 2024 года.

Между этими датами — 30 октября 2024 года — мужчину вызвали в районный ТЦК, а в тот же день выдали приказ о призыве по мобилизации. На следующий день его зачислили в личный состав воинской части.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что формально решения о бронировании на момент мобилизации еще не существовало. Истец обжаловал это решение.

Позиция апелляционного суда

Пятый апелляционный административный суд не согласился с таким подходом и подробно проанализировал процедуру бронирования, установленную Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановлением Кабмина №76.

Суд отметил несколько ключевых моментов:

Процедура бронирования имеет четкие сроки.

После согласования списков Минобороны Министерство экономики обязано принять решение о бронировании в течение пяти рабочих дней.

Нарушение срока — это ошибка государственного органа.

В этом деле Минэкономики просрочило принятие решения более чем на месяц. Если бы сроки были соблюдены, на момент вызова в ТЦК лицо уже считалось бы забронированным и не подлежало призыву.

Риск ошибки несет государство, а не гражданин.

Суд применил принципы верховенства права, юридической определенности и надлежащего управления с учетом практики ЕСПЧ. Государство не может исправлять собственные просчеты за счет лица, в отношении которого уже существовали законные основания для отсрочки.

Формальный подход первой инстанции является ошибочным.

Апелляционный суд отметил: на момент мобилизации уже существовали все правовые предпосылки для бронирования, а задержка с решением Минэкономики не может легализовать призыв.

Что решил суд

Апелляционный суд отменил решение Николаевского окружного административного суда, признал противоправным и отменил приказ ТЦК о призыве истца по мобилизации и приказ командира воинской части о его зачислении в личный состав.

Также суд взыскал из бюджетов ТЦК и воинской части судебные расходы в пользу истца.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке.

