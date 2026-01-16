«Галлюцинации» ИИ относительно несуществующих постановлений – КАС ВС подчеркнул нарушения добросовестности использования процессуальных прав
Участники дела обязаны соблюдать принцип профессионального человеческого контроля при использовании технологий искусственного интеллекта. Ссылка на несуществующие постановления Верховного Суда может свидетельствовать об использовании участником дела инструментов искусственного интеллекта и получении результата в форме так называемых галлюцинаций, что свидетельствует о недобросовестном использовании участником дела процессуальных прав. Такие выводы изложил КАС ВС в постановлении по делу № 240/14153/24 об отказе в открытии кассационного производства.
Жалобщик в кассационной жалобе в качестве оснований для кассационного обжалования решений судов первой и апелляционной инстанций сослался на неучет судами ряда постановлений Верховного Суда. Однако проверкой Единого государственного реестра судебных решений установлено, что ни одно из перечисленных судебных решений Большой Палаты Верховного Суда и Верховного Суда не существует в реальности. То есть указанные в кассационной жалобе номера дел и даты принятия постановлений являются вымышленными, а ссылки на сформированные выводы – ложными.
Подобные действия противоречат принципу добросовестности использования процессуальных прав, закрепленному в ст. 45 КАС Украины, и ставят под сомнение обоснованность кассационной жалобы в целом.
Верховный Суд обратил внимание, что характер приведенных ссылок может свидетельствовать об использовании участником дела инструментов искусственного интеллекта и, соответственно, получении по запросу результата в форме «галлюцинаций» (феномен, при котором результат работы системы генеративного ИИ содержит неточную или ложную информацию, которая обманчиво представлена как достоверная).
В этом контексте Верховный Суд подчеркнул, что использование ИИ для подготовки процессуальных документов само по себе не запрещено. Однако ответственность за достоверность информации, изложенной в процессуальных документах, возлагается исключительно на участника дела.
Верховный Суд отметил обязательность соблюдения принципа профессионального человеческого контроля (human-in-the-loop). Использование ИИ в юридической деятельности допускается исключительно как вспомогательный инструмент, который не может заменить профессиональную деятельность юриста: его критическое мышление, профессиональное суждение и правовую квалификацию (Рекомендации по ответственному использованию искусственного интеллекта для юристов, одобренные Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции Украины, июль 2025 года).
В то же время представление в суд процессуальных документов, сгенерированных ИИ, при отсутствии профессиональной проверки, свидетельствует о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и недобросовестном использовании участником дела процессуальных прав, что может быть квалифицировано как проявление неуважения к суду.
