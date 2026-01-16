  1. Судебная практика
«Галлюцинации» ИИ относительно несуществующих постановлений – КАС ВС подчеркнул нарушения добросовестности использования процессуальных прав

17:29, 16 января 2026
Представление в суд процессуальных документов со ссылкой на несуществующие постановления и правовые позиции Верховного Суда, вероятно сгенерированные ИИ, нарушает принцип добросовестности использования процессуальных прав – КАС ВС.
Участники дела обязаны соблюдать принцип профессионального человеческого контроля при использовании технологий искусственного интеллекта. Ссылка на несуществующие постановления Верховного Суда может свидетельствовать об использовании участником дела инструментов искусственного интеллекта и получении результата в форме так называемых галлюцинаций, что свидетельствует о недобросовестном использовании участником дела процессуальных прав. Такие выводы изложил КАС ВС в постановлении по делу № 240/14153/24 об отказе в открытии кассационного производства.

Жалобщик в кассационной жалобе в качестве оснований для кассационного обжалования решений судов первой и апелляционной инстанций сослался на неучет судами ряда постановлений Верховного Суда. Однако проверкой Единого государственного реестра судебных решений установлено, что ни одно из перечисленных судебных решений Большой Палаты Верховного Суда и Верховного Суда не существует в реальности. То есть указанные в кассационной жалобе номера дел и даты принятия постановлений являются вымышленными, а ссылки на сформированные выводы – ложными.

Подобные действия противоречат принципу добросовестности использования процессуальных прав, закрепленному в ст. 45 КАС Украины, и ставят под сомнение обоснованность кассационной жалобы в целом.

Верховный Суд обратил внимание, что характер приведенных ссылок может свидетельствовать об использовании участником дела инструментов искусственного интеллекта и, соответственно, получении по запросу результата в форме «галлюцинаций» (феномен, при котором результат работы системы генеративного ИИ содержит неточную или ложную информацию, которая обманчиво представлена как достоверная).

В этом контексте Верховный Суд подчеркнул, что использование ИИ для подготовки процессуальных документов само по себе не запрещено. Однако ответственность за достоверность информации, изложенной в процессуальных документах, возлагается исключительно на участника дела.

Верховный Суд отметил обязательность соблюдения принципа профессионального человеческого контроля (human-in-the-loop). Использование ИИ в юридической деятельности допускается исключительно как вспомогательный инструмент, который не может заменить профессиональную деятельность юриста: его критическое мышление, профессиональное суждение и правовую квалификацию (Рекомендации по ответственному использованию искусственного интеллекта для юристов, одобренные Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции Украины, июль 2025 года).

В то же время представление в суд процессуальных документов, сгенерированных ИИ, при отсутствии профессиональной проверки, свидетельствует о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и недобросовестном использовании участником дела процессуальных прав, что может быть квалифицировано как проявление неуважения к суду.

Верховный Суд КАС ВС ИИ

