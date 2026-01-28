  1. Судебная практика
Верховный Суд о наложении границ земельных участков: как правильно защищать право собственности в спорах между соседями

09:12, 28 января 2026
Собственник земельного участка в случае наложения границ должен требовать устранения препятствий в пользовании, а не отмены регистрации соседнего имущества — позиция ВС.
Верховный Суд о наложении границ земельных участков: как правильно защищать право собственности в спорах между соседями
Верховный Суд подтвердил: если спор между соседями фактически касается наложения границ земельных участков, надлежащим и эффективным способом защиты является требование об устранении препятствий в пользовании землей (негаторный иск), а не отмена государственной регистрации права собственности на дом или признание недействительным свидетельства о праве на наследство.

Сам по себе факт государственной регистрации недвижимости соседа — даже при наличии нарушений во время ее проведения — не означает автоматического нарушения прав собственника соседнего участка и не является основанием для лишения другого лица права собственности. Выбранный способ защиты должен соответствовать сути спора и реально восстанавливать нарушенное право.

Обстоятельства дела №185/6481/24

Истец — собственник земельного участка площадью 0,2 га, унаследованного после смерти отца. Право собственности на землю было оформлено и зарегистрировано в установленном законом порядке.

Ответчица — собственница жилого дома, который она получила по наследству после смерти отца. Перед оформлением наследства право собственности на дом было зарегистрировано за предыдущим собственником (дедом ответчицы) на основании технического паспорта и выписки из похозяйственной книги, после чего нотариус зарегистрировал наследственные права ответчицы.

Между сторонами возник конфликт из-за границ пользования землей. Ответчица в другом судебном процессе заявила, что часть земельного участка истца (около 0,07 га) фактически накладывается на территорию, которой она пользуется вместе с домом, и это препятствует ей оформить право на землю под домом.

В ответ истец обратился в суд с требованиями:

  • отменить решение государственного регистратора о регистрации права собственности на дом;
  • признать недействительным свидетельство о праве на наследство;
  • отменить государственную регистрацию права собственности ответчицы на дом.

Аргумент истца сводился к тому, что регистрация дома и наследственных прав была осуществлена с нарушениями, а сама ответчица фактически не признает его право собственности на земельный участок.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска.

Суды пришли к выводу, что:

  • между сторонами фактически существует спор относительно границ смежных земельных участков;
  • отмена регистрации права собственности на дом и наследственных прав не восстановит и не защитит право истца на земельный участок;
  • истец избрал ненадлежащий способ защиты, который не является соразмерным и эффективным в конкретных правоотношениях.

В то же время суды указали, что собственник земельного участка имеет право требовать устранения препятствий в пользовании им, однако таких требований истец не заявлял.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций и оставил их решения без изменений.

Суд акцентировал внимание на нескольких принципиальных моментах:

Способ защиты должен быть эффективным.

Лицо может обратиться в суд лишь с таким способом защиты, который соответствует содержанию нарушенного или оспариваемого права и характеру правонарушения. Формальное наличие определенного способа в статье 16 ГК Украины не означает, что он является надлежащим в конкретной ситуации.

Государственная регистрация не создает право собственности.

Регистрация лишь подтверждает уже приобретенное право. Поэтому отмена записи в реестре сама по себе не решает спор о границах земельных участков и не устраняет препятствий в пользовании землей.

Суть спора — земельные отношения между соседями.

В данном деле ни одна из сторон не оспаривает существование права собственности другой на дом или земельный участок как таковой. Спор касается наложения границ и фактического пользования частью земли.

Надлежащий способ защиты — негаторный иск.

Если сосед создает препятствия в пользовании земельным участком (в частности из-за наложения границ или размещения элементов ограждения), собственник земли имеет право требовать устранения таких препятствий на основании статьи 391 ГК Украины.

Верховный Суд подчеркнул, что лишение другого лица права собственности на дом или наследственных прав при таких обстоятельствах было бы непропорциональным вмешательством в право собственности и не соответствовало бы задачам гражданского судопроизводства.

