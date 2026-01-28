Верховний Суд про накладення меж земельних ділянок: як правильно захищати право власності у спорах між сусідами

Власник земельної ділянки у разі накладення меж має вимагати усунення перешкод у користуванні, а не скасування реєстрації сусіднього майна — позиція ВС.

Верховний Суд підтвердив: якщо спір між сусідами фактично стосується накладення меж земельних ділянок, належним і ефективним способом захисту є вимога про усунення перешкод у користуванні землею (негаторний позов), а не скасування державної реєстрації права власності на будинок чи визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Сам по собі факт державної реєстрації нерухомості сусіда — навіть за наявності порушень під час її проведення — не означає автоматичного порушення прав власника сусідньої ділянки і не є підставою для позбавлення іншої особи права власності. Обраний спосіб захисту має відповідати суті спору та реально відновлювати порушене право.

Обставини справи №185/6481/24

Позивач — власник земельної ділянки площею 0,2 га, успадкованої після смерті батька. Право власності на землю було оформлено та зареєстровано в установленому законом порядку.

Відповідачка — власниця житлового будинку, який вона отримала у спадщину після смерті батька. Перед оформленням спадщини право власності на будинок було зареєстровано за попереднім власником (дідом відповідачки) на підставі технічного паспорта та виписки з погосподарської книги, після чого нотаріус зареєстрував спадкові права відповідачки.

Між сторонами виник конфлікт через межі користування землею. Відповідачка в іншому судовому процесі заявила, що частина земельної ділянки позивача (близько 0,07 га) фактично накладається на територію, якою вона користується разом із будинком, і це перешкоджає їй оформити право на землю під будинком.

У відповідь позивач звернувся до суду з вимогами:

скасувати рішення державного реєстратора про реєстрацію права власності на будинок;

визнати недійсним свідоцтво про право на спадщину;

скасувати державну реєстрацію права власності відповідачки на будинок.

Аргумент позивача зводився до того, що реєстрація будинку та спадкових прав була здійснена з порушеннями, а сама відповідачка фактично не визнає його право власності на земельну ділянку.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий і апеляційний суди відмовили у задоволенні позову.

Суди дійшли висновку, що:

між сторонами фактично існує спір щодо меж суміжних земельних ділянок;

скасування реєстрації права власності на будинок і спадкових прав не відновить і не захистить право позивача на земельну ділянку;

позивач обрав неналежний спосіб захисту, який не є співмірним і ефективним у конкретних правовідносинах.

Водночас суди зауважили, що власник земельної ділянки має право вимагати усунення перешкод у користуванні нею, але таких вимог позивач не заявляв.

Позиція Верховного Суду

Переглядаючи справу в касаційному порядку, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій і залишив їхні рішення без змін.

ВС наголосив на кількох принципових моментах:

Спосіб захисту має бути ефективним.

Особа може звернутися до суду лише з таким способом захисту, який відповідає змісту порушеного або оспорюваного права та характеру правопорушення. Формальна наявність певного способу у статті 16 ЦК України не означає, що він є належним у конкретній ситуації.

Державна реєстрація не створює право власності.

Реєстрація лише підтверджує вже набуте право. Тому скасування запису в реєстрі саме по собі не вирішує спору про межі земельних ділянок і не усуває перешкод у користуванні землею.

Суть спору — земельні відносини між сусідами.

У цій справі жодна зі сторін не заперечує існування права власності іншої на будинок чи земельну ділянку як таку. Спір стосується накладення меж і фактичного користування частиною землі.

Належний спосіб захисту — негаторний позов.

Якщо сусід створює перешкоди у користуванні земельною ділянкою (зокрема через накладення меж або розміщення елементів огорожі), власник землі має право вимагати усунення таких перешкод на підставі статті 391 ЦК України.

Верховний Суд підкреслив, що позбавлення іншої особи права власності на будинок або спадкових прав за таких обставин було б непропорційним втручанням у право власності та не відповідало б завданням цивільного судочинства.

