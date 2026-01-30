Дети не являются совладельцами имущества супругов: Верховный Суд о разделе жилья, приобретенного за государственную помощь

ВС подчеркнул: дети супругов не являются субъектами права общей совместной собственности на имущество супругов, приобретенное в период пребывания в браке.

В то же время ВС оставил в силе раздел квартиры между бывшими супругами поровну, даже несмотря на то, что значительную часть средств на ее приобретение составляла адресная государственная помощь, предоставленная участнику АТО с учетом состава семьи. Кассационная жалоба удовлетворена частично — только в части судебных расходов на правовую помощь, которые подлежат повторной оценке апелляционным судом.

Обстоятельства дела №456/5472/21

Супруги состояли в браке с 2015 по 2021 год и имеют двоих детей. В период брака была приобретена квартира, право собственности на которую зарегистрировано за мужем. Покупка осуществлялась за смешанные средства: частично — собственные средства супругов, преимущественно — адресная помощь из областного и местного бюджетов в рамках программы поддержки участников АТО и их семей. Сумма помощи рассчитывалась с учетом четырех членов семьи.

После расторжения брака жена обратилась с иском о разделе общего имущества, настаивая на отступлении от равенства долей (3/4 — ей), ссылаясь на проживание детей с матерью и ненадлежащее участие отца в их содержании. Муж подал встречный иск и утверждал, что 41/42 доли квартиры являются его личной собственностью, поскольку приобретены за счет государственной помощи, предоставленной ему как участнику АТО.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции и апелляционный суд пришли к одинаковому выводу:

квартира является объектом общей совместной собственности супругов, поскольку приобретена в период брака;

оснований для отступления от равенства долей нет: доказательств уклонения отца от содержания детей или ущерба интересам семьи не представлено, задолженность по уплате алиментов погашена;

имущество подлежит разделу поровну (1/2 на 1/2).

В возмещении расходов на правовую помощь мужчине было отказано из-за недостатков доказывания.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд согласился с ключевыми выводами по существу спора и одновременно уточнил важные правовые акценты.

О природе собственности и роли государственной помощи

ВС подтвердил: имущество, приобретенное в браке, является общей совместной собственностью супругов независимо от того, на чье имя оно оформлено, если иное не установлено законом или брачным договором. Факт приобретения квартиры за счет адресной помощи не превращает ее автоматически в личную собственность одного из супругов, если помощь предоставлялась для обеспечения жильем семьи, а сделка заключалась с письменного согласия второго супруга.

Ключевой вывод о детях

Верховный Суд четко указал: дети супругов не являются субъектами права общей совместной собственности на имущество, приобретенное родителями в период брака. Их интересы учитываются при решении вопроса о возможном увеличении доли одного из супругов по статье 70 Семейного кодекса Украины, однако они не становятся совладельцами такого имущества.

О равенстве долей

Оснований для отступления от равенства долей Суд не установил: надлежащих доказательств недостаточности алиментов для развития детей или уклонения отца от содержания — не представлено; задолженность по уплате алиментов погашена; доказательств фактического проживания детей с матерью на момент рассмотрения дела — в материалах нет.

О судебных расходах

В части расходов на правовую помощь Верховный Суд стал на сторону заявителя: суды нижестоящих инстанций преждевременно отказали в возмещении, неправильно оценив представленные доказательства и условия договора с адвокатом. В этой части решение апелляционного суда отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

Результат

Раздел квартиры между бывшими супругами 1/2 на 1/2 — оставлен без изменений.

Подход к государственной адресной помощи подтвержден: она не исключает режим общей совместной собственности, если предоставлена для семьи.

Сформулирован принципиальный ориентир: дети не являются совладельцами имущества супругов.

Вопрос компенсации расходов на правовую помощь — возвращен на новое рассмотрение.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

