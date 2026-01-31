Смерть военнослужащего от заболевания, а не от ранения, также дает право семье на 15 млн грн — позиция суда

Если смерть наступила не от ранения, но в связи с выполнением обязанностей военной службы и защитой Родины, семья имеет право на помощь в размере 15 млн грн.

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным решение Министерства обороны Украины, которым супруге умершего военнослужащего была назначена единовременная денежная помощь в «обычном» размере — 1,86 млн грн.

Суд пришел к выводу: если смерть наступила не от ранения, но в связи с выполнением обязанностей военной службы и защитой Родины во время военного положения, семья имеет право на помощь в размере 15 млн грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров №168.

Министерство обороны обязали повторно рассмотреть заявление с учетом правовой позиции суда.

Обстоятельства дела №160/18944/25

Истец — супруга военнослужащего, мобилизованного в июле 2022 года. Ее муж проходил службу в составе воинской части и с августа по октябрь 2022 года непосредственно принимал участие в боевых действиях в Донецкой области, в частности в районе г. Покровск.

27 октября 2022 года военнослужащий умер. Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали отек легких и острое нарушение коронарного кровообращения на фоне гипертонической болезни.

В то же время 18-я региональная военно-врачебная комиссия официально установила причинную связь: заболевание, приведшее к смерти, да, связано с защитой Родины.

В апреле 2024 года комиссия Министерства обороны назначила супруге единовременную денежную помощь в размере 750-кратного прожиточного минимума — 1 860 750 грн, сославшись на то, что смерть наступила не вследствие ранения, контузии или травмы, а следовательно оснований для выплаты 15 млн грн нет.

С данным решением истец не согласилась и обратилась в суд.

Позиция Министерства обороны

Ответчик настаивал:

постановление КМУ №168 предусматривает выплату 15 млн грн только в двух случаях — гибели либо смерти вследствие ранения;

смерть от заболевания, даже если оно связано со службой, подпадает под общий порядок выплат (1,86 млн грн);

перечень оснований для повышенной выплаты является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Оценка суда

Суд не согласился с таким подходом и сделал несколько принципиальных выводов.

1. Определяющим является связь смерти с защитой Родины

Суд установил, что военнослужащий:

находился на службе во время военного положения;

непосредственно принимал участие в мероприятиях по обороне Украины;

умер в районе выполнения боевых задач;

имел заболевание, официально признанное таким, что связано с защитой Родины.

При таких обстоятельствах смерть не может рассматриваться как «естественная» в отрыве от службы.

2. Постановление №168 имеет приоритет в период военного положения

Суд подчеркнул: после внесения изменений в Закон «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» (Закон №2489-IX) Кабинет Министров уполномочен определять размер помощи в случае смерти военнослужащего во время военного положения, и данные нормы применяются с 24 февраля 2022 года.

Следовательно, применение «старого» подхода с выплатой 750 прожиточных минимумов является необоснованным.

3.Правовая позиция согласуется с практикой Верховного Суда

Суд сослался, в частности, на постановление Верховного Суда от 22 августа 2024 года по делу №380/9868/23, в котором сделан аналогичный вывод:

решающим является факт гибели (смерти) во время защиты Украины в условиях военного положения, а не только формальная причина смерти.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд:

признал противоправным и отменил пункт решения Министерства обороны о выплате 1,86 млн грн;

обязал Министерство обороны Украины повторно рассмотреть заявление супруги умершего военнослужащего в соответствии с пунктом 2 постановления КМУ №168;

указал, что при новом рассмотрении Министерство обороны должно учесть вывод суда о праве семьи на выплату в размере 15 млн грн;

взыскал с ответчика судебный сбор.

В то же время суд не стал напрямую присуждать 15 млн грн, указав, что назначение помощи относится к дискреционным полномочиям Министерства обороны, однако эти полномочия должны быть реализованы с соблюдением закона и правовой позиции суда.

