Смерть військового від захворювання, а не від поранення, також дає право родині на 15 млн грн — позиція суду

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення Міністерства оборони України, яким дружині померлого військовослужбовця було призначено одноразову грошову допомогу у «звичайному» розмірі — 1,86 млн грн.

Суд дійшов висновку: якщо смерть настала не від поранення, але у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби та захистом Батьківщини під час воєнного стану, сім’я має право на допомогу в розмірі 15 млн грн відповідно до постанови Кабміну №168.

Міноборони зобов’язали повторно розглянути заяву з урахуванням правової позиції суду.

Обставини справи №160/18944/25

Позивачка — дружина військовослужбовця, мобілізованого у липні 2022 року. Її чоловік проходив службу у складі військової частини та з серпня по жовтень 2022 року безпосередньо брав участь у бойових діях у Донецькій області, зокрема в районі м. Покровськ.

27 жовтня 2022 року військовослужбовець помер. Згідно з лікарським свідоцтвом, причиною смерті стали набряк легенів і гостре порушення коронарного кровообігу на тлі гіпертонічної хвороби.

Водночас 18-та регіональна військово-лікарська комісія офіційно встановила причинний зв’язок: захворювання, що призвело до смерті, так, пов’язане із захистом Батьківщини.

У квітні 2024 року комісія Міноборони призначила дружині одноразову грошову допомогу в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму — 1 860 750 грн, пославшись на те, що смерть настала не внаслідок поранення, контузії чи травми, а отже підстав для виплати 15 млн грн немає.

З цим рішенням позивачка не погодилась і звернулася до суду.

Позиція Міністерства оборони

Відповідач наполягав:

постанова КМУ №168 передбачає виплату 15 млн грн лише у двох випадках — загибелі або смерті внаслідок поранення;

смерть від захворювання, навіть якщо воно пов’язане зі службою, підпадає під загальний порядок виплат (1,86 млн грн);

перелік підстав для підвищеної виплати є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню.

Оцінка суду

Суд не погодився з таким підходом і зробив кілька принципових висновків.

1. Визначальним є зв’язок смерті із захистом Батьківщини

Суд встановив, що військовослужбовець:

перебував на службі під час воєнного стану;

безпосередньо брав участь у заходах з оборони України;

помер у районі виконання бойових завдань;

мав захворювання, офіційно визнане таким, що пов’язане із захистом Батьківщини.

За таких обставин смерть не може розглядатися як «природна» у відриві від служби.

2. Постанова №168 має пріоритет у період воєнного стану

Суд наголосив: після змін до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Закон №2489-IX) Кабінет Міністрів уповноважений визначати розмір допомоги у разі смерті військовослужбовця під час воєнного стану, і ці норми застосовуються з 24 лютого 2022 року.

Отже, застосування «старого» підходу з виплатою 750 прожиткових мінімумів є необґрунтованим.

3. Правова позиція узгоджується з практикою Верховного Суду

Суд послався, зокрема, на постанову Верховний Суд від 22 серпня 2024 року у справі №380/9868/23, у якій зроблено аналогічний висновок:

вирішальним є факт загибелі (смерті) під час захисту України в умовах воєнного стану, а не лише формальна причина смерті.

Що вирішив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд:

визнав протиправним і скасував пункт рішення Міноборони про виплату 1,86 млн грн;

зобов’язав Міністерство оборони України повторно розглянути заяву дружини померлого військовослужбовця відповідно до пункту 2 постанови КМУ №168;

зазначив, що при новому розгляді Міноборони має врахувати висновок суду про право сім’ї на виплату у розмірі 15 млн грн;

стягнув з відповідача судовий збір.

Водночас суд не став напряму присуджувати 15 млн грн, вказавши, що призначення допомоги належить до дискреційних повноважень Міноборони, але ці повноваження мають бути реалізовані з дотриманням закону та правової позиції суду.

