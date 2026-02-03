Адвокатский запрос не обязывает ТЦК вносить данные в Реестр военнообязанных — апелляционный суд

Суд пришел к выводу, что истец не обращался в орган ведения Реестра с надлежащим мотивированным заявлением, а поданный адвокатский запрос не является процессуальным основанием для внесения изменений в Реестр.

Второй апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении иска военнообязанного о невнесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о его непригодности к военной службе и исключении с воинского учета.

Суд пришел к выводу, что истец не обращался в орган ведения Реестра с надлежащим мотивированным заявлением, а поданный адвокатский запрос не является процессуальным основанием для внесения изменений в Реестр. Следовательно, бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки отсутствует.

Обстоятельства дела №520/15787/25

Истец обжаловал действия (точнее — бездействие) территориального центра комплектования и социальной поддержки, считая противоправным невнесение в Единый государственный реестр сведений о его непригодности к военной службе с исключением с воинского учета.

Основанием для требований была справка военно-врачебной комиссии от 15 марта 2022 года, согласно которой истец был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Несмотря на это, в приложении «Резерв+» и в Реестре сохранялись данные о пребывании лица на воинском учете и о нарушении правил воинского учета.

Представитель истца неоднократно обращался в соответствующие органы с адвокатскими запросами, в которых просил разъяснить причины отсутствия сведений об исключении с воинского учета и наличия отметки о нарушении учета. В ответах ТЦК указывалось, что истец не явился по повестке для уточнения учетных данных, чем допустил нарушение законодательства о воинской обязанности и мобилизации.

Истец считал, что именно невнесение сведений о его исключении с воинского учета является причиной негативных правовых последствий, и настаивал, что ответчики не завершили предусмотренную законом процедуру.

Позиция судов

Суд первой инстанции

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что:

адвокатский запрос является лишь способом получения информации;

такой запрос не является заявлением в орган ведения Реестра о внесении или исправлении сведений;

истец не обращался с мотивированным заявлением в порядке, предусмотренном Законом Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов».

При отсутствии надлежащего обращения обязанность у ТЦК по внесению изменений в Реестр не возникла.

Апелляционный суд

Второй апелляционный административный суд согласился с этими выводами и дополнительно отметил:

право на обращение относительно неправомерного невключения или исправления сведений в Реестре реализуется путем подачи мотивированного заявления, а не адвокатского запроса;

из материалов дела усматривается, что истец состоит на воинском учете, имеет зафиксированный факт нарушения правил воинского учета и не явился по направленной почтовой связью повестке;

доказательств того, что истец выполнил обязанность по уточнению учетных данных или обратился в орган ведения Реестра в установленном законом порядке, суду не предоставлено.

Коллегия судей пришла к выводу, что нарушение прав истца со стороны ответчиков не доказано, а потому оснований для признания бездействия противоправным нет.

Вывод суда

Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Харьковского окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и, по общему правилу, не подлежит кассационному обжалованию.

