Адвокатський запит не зобов’язує ТЦК вносити дані до Реєстру військовозобов'язаних — апеляційний суд

Суд дійшов висновку, що позивач не звертався до органу ведення Реєстру з належною мотивованою заявою, а поданий адвокатський запит не є процесуальною підставою для внесення змін до Реєстру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Другий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким відмовлено у задоволенні позову військовозобов’язаного щодо невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про його непридатність до військової служби та виключення з військового обліку.

Суд дійшов висновку, що позивач не звертався до органу ведення Реєстру з належною мотивованою заявою, а поданий адвокатський запит не є процесуальною підставою для внесення змін до Реєстру. Відтак бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсутня.

Обставини справи №520/15787/25

Позивач оскаржив дії (точніше — бездіяльність) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вважаючи протиправним невнесення до Єдиного державного реєстру відомостей про його непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Підставою для вимог була довідка військово-лікарської комісії від 15 березня 2022 року, відповідно до якої позивача було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Попри це, у застосунку «Резерв+» та в Реєстрі зберігалися дані про перебування особи на військовому обліку та про порушення правил військового обліку.

Представник позивача неодноразово звертався до відповідних органів із адвокатськими запитами, в яких просив пояснити причини відсутності відомостей про виключення з військового обліку та наявності позначки про порушення обліку. У відповідях ТЦК зазначалося, що позивач не з’явився за повісткою для уточнення облікових даних, чим допустив порушення законодавства про військовий обов’язок і мобілізацію.

Позивач вважав, що саме невнесення відомостей про його виключення з військового обліку є причиною негативних правових наслідків, та наполягав, що відповідачі не завершили передбачену законом процедуру.

Позиція судів

Суд першої інстанції

Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, виходячи з того, що:

адвокатський запит є лише способом отримання інформації;

такий запит не є заявою до органу ведення Реєстру про внесення або виправлення відомостей;

позивач не звертався з мотивованою заявою у порядку, передбаченому Законом України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

За відсутності належного звернення обов’язку у ТЦК щодо внесення змін до Реєстру не виникло.

Апеляційний суд

Другий апеляційний адміністративний суд погодився з цими висновками та додатково наголосив:

право на звернення щодо неправомірного невключення або виправлення відомостей у Реєстрі реалізується шляхом подання мотивованої заяви, а не адвокатського запиту;

з матеріалів справи вбачається, що позивач перебуває на військовому обліку, має зафіксований факт порушення правил військового обліку та не з’явився за направленою поштовим зв’язком повісткою;

доказів того, що позивач виконав обов’язок з уточнення облікових даних або звернувся до органу ведення Реєстру у встановленому законом порядку, суду не подано.

Колегія суддів дійшла висновку, що порушення прав позивача з боку відповідачів не доведено, а тому підстав для визнання бездіяльності протиправною немає.

Висновок суду

Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Харківського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та, за загальним правилом, не підлягає касаційному оскарженню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.