Смертельный конфликт – в Виннице к 12 годам приговорили мужчину за умышленное убийство

Суд установил, что обвиняемый неоднократно ударил потерпевшего по голове, потерпевший скончался в больнице.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор мужчине по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины, сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что обвиняемый во время конфликта неоднократно наносил удары по голове потерпевшего, в результате чего последний скончался в больнице.

Суд считает, что именно в результате действий обвиняемого наступила смерть потерпевшего, что подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

По результатам судебного разбирательства суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115, частью 1 статьи 71 УК Украины и назначил ему наказание в виде двенадцати лет лишения свободы.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.