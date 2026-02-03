  1. Судова практика
Смертельний конфлікт – у Вінниці до 12 років засудили чоловіка за умисне вбивство

21:04, 3 лютого 2026
Суд встановив, що обвинувачений неодноразово ударив потерпілого по голові, потерпілий помер у лікарні.
Смертельний конфлікт – у Вінниці до 12 років засудили чоловіка за умисне вбивство
Вінницький міський суд Вінницької області ухвалив вирок чоловіку за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 КК України, повідомили в пресслужбі суду.

Суд встановив, що обвинувачений під час конфлікту неодноразово завдав ударів по голові потерпілого, внаслідок чого останній помер у лікарні.

Суд вважає, що саме внаслідок дій обвинуваченого настала смерть потерпілого, що підтверджується сукупністю досліджених в судовому засіданні доказів.

За результатами судового розгляду суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 115, частиною 1 статті 71 КК України та призначив йому покарання у виді дванадцяти років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

суд вбивство Вінниця

