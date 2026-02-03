Расходы на командировки представителей в суд подлежат возмещению — ВС

Расходы на командировки представителей сторон для участия в судебном заседании (проезд, проживание, суточные) являются судебными расходами и подлежат возмещению — КХС ВС.

Расходы стороны на командировку своих представителей в суд для участия в заседании кассационной инстанции являются судебными расходами, поскольку участие в судебном заседании — это процессуальное действие, а прибытие в суд в другом городе является объективно необходимым для реализации права на защиту.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Постановлением КХС ВС кассационная жалоба ООО оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанций — без изменений.

Воинские части обратились в Верховный Суд с ходатайством о взыскании с ООО судебных расходов, связанных с командировкой представителей в другой город для участия в судебном заседании в суде кассационной инстанции.

КХС ВС установил, что представители воинских частей принимали участие в судебном заседании в порядке самопредставительства, а заявленные расходы подтверждены предоставленными представителями надлежащими доказательствами: приказами о командировке, проездными документами, счетами за проживание и отчетами об использовании средств.

Суд кассационной инстанции отметил, что расходы стороны на командировку своих представителей в суд для участия в судебном заседании (проезд, проживание, суточные) являются судебными расходами, поскольку участие в судебном заседании — это процессуальное действие. Если судебное заседание проводится в другом городе, то прибытие в суд представителя стороны является объективно необходимым для реализации права на защиту. Соответственно, расходы на проезд и проживание представителя стороны, который является ее работником и участвует в деле в порядке самопредставительства, — это расходы, связанные с совершением процессуальных действий.

Хотя ХПК Украины прямо не выделяет расходы стороны по делу на командировку своих работников в отдельный вид судебных расходов (в отличие от расходов на профессиональную правовую помощь), такие расходы охватываются содержанием п. 4 ч. 3 ст. 123 ХПК Украины.

КХС ВС признал такие расходы обоснованными, соразмерными и непосредственно связанными с рассмотрением дела.

По результатам рассмотрения КХС ВС удовлетворил ходатайство воинских частей и взыскал расходы, понесенные в суде кассационной инстанции.

Дополнительное постановление КХС ВС от 28 января 2026 года по делу № 916/4944/24.

