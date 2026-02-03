Витрати на відрядження представників до суду підлягають відшкодуванню – ВС

Витрати на відрядження представників сторін для участі в судовому засіданні (проїзд, проживання, добові) є судовими витратами і підлягають відшкодуванню – КГС ВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Витрати сторони на відрядження своїх представників до суду для участі в засіданні касаційної інстанції є судовими витратами, оскільки участь у судовому засіданні – це процесуальна дія, а прибуття до суду в іншому місті є об’єктивно необхідним для реалізації права на захист. Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Постановою КГС ВС залишив касаційну скаргу ТОВ без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій – без змін.

Військові частини звернулися до Верховного Суду з клопотанням про стягнення з ТОВ судових витрат, пов’язаних з відрядженням представників до іншого міста для участі в судовому засіданні у суді касаційній інстанції.

КГС ВС встановив, що представники військових частин брали участь у судовому засіданні в порядку самопредставництва, а заявлені витрати підтверджені наданими представниками належними доказами: наказами про відрядження, проїзними документами, рахунками за проживання та звітами про використання коштів.

Суд касаційної інстанції зазначив, що витрати сторони на відрядження своїх представників до суду для участі в судовому засіданні (проїзд, проживання, добові) є судовими витратами, адже участь у судовому засіданні – це процесуальна дія. Якщо судове засідання відбувається в іншому місті, то прибуття до суду представника сторони є об'єктивно необхідним для реалізації права на захист. Відповідно, витрати на проїзд та проживання представника сторони, який є її працівником і бере участь у справі в порядку самопредставництва, – це витрати, пов'язані з вчиненням процесуальних дій.

Хоча ГПК України прямо не виокремлює витрати сторони у справі на відрядження своїх працівників в окремий вид судових витрат (на відміну від витрат на професійну правничу допомогу), проте такі витрати охоплюються змістом п. 4 ч. 3 ст. 123 ГПК України.

КГС ВС визнав такі витрати обґрунтованими, співмірними та безпосередньо пов’язаними з розглядом справи.

За результатами розгляду КГС ВС задовольнив клопотання військових частин і стягнув витрати, понесені в суді касаційної інстанції.

Додаткова постанова КГС ВС від 28 січня 2026 року у справі № 916/4944/24.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.