Когда стационарное лечение не является основанием для выплаты военнослужащему 100 тысяч гривен: судебная практика

21:50, 3 февраля 2026
Суд установил, что не все лечение было связано именно с боевым ранением, а в отдельные месяцы выплату правомерно не осуществляли из-за дисциплинарных нарушений.
Закарпатский окружной административный суд рассмотрел иск военнослужащего, который после боевого ранения требовал начислить и выплатить ему дополнительное денежное вознаграждение в размере до 100 тысяч гривен в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168. Речь шла о выплатах за время лечения, реабилитации и отпусков по состоянию здоровья до момента увольнения с военной службы.

Суд пришел к выводу, что часть этого вознаграждения военнослужащий уже получил законно, а за остальные периоды оснований для выплат не было. В частности, не все лечение было связано именно с боевым ранением, а в отдельные месяцы выплату правомерно не осуществляли из-за дисциплинарных нарушений. В результате в удовлетворении иска суд полностью отказал.

Обстоятельства дела №260/8640/25

Истец — сержант Вооруженных Сил Украины — обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие воинской части относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. грн за период с 7 ноября 2023 года до дня фактического увольнения с военной службы в августе 2025 года.

Военнослужащий ссылался на то, что 7 ноября 2023 года он получил тяжелое ранение во время непосредственного участия в боевых действиях. После этого проходил стационарное лечение, реабилитацию и неоднократно находился в отпусках по состоянию здоровья, а впоследствии был уволен со службы по заключению военно-врачебной комиссии.

По мнению истца, все эти периоды подлежали оплате по правилам постановления КМУ №168 в повышенном размере — до 100 тыс. грн пропорционально времени лечения. Также он просил взыскать компенсацию потери части доходов и обязать воинскую часть осуществить соответствующие налоговые удержания.

Позиция ответчика

Воинская часть возражала против иска и указывала, что:

  • истец не находился на стационарном лечении в течение всего заявленного периода;
  • значительная часть лечения и отпусков была связана с заболеваниями, которые не являются ранениями, связанными с защитой Родины;
  • за отдельные месяцы истец был лишен дополнительного вознаграждения на основании дисциплинарных взысканий за пребывание в состоянии алкогольного опьянения во время исполнения служебных обязанностей;
  • дополнительное вознаграждение за периоды лечения после боевого ранения фактически было начислено и выплачено.

Оценка суда

Суд детально проанализировал нормы Конституции Украины, законов Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», постановление Кабинета Министров Украины №168, а также Порядок выплаты денежного обеспечения, утвержденный приказом Министерства обороны Украины №260.

Суд подчеркнул, что дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн выплачивается за период непосредственного участия в боевых действиях либо за время стационарного лечения или отпуска для лечения в связи с ранением, контузией, травмой или увечьем, связанными с защитой Родины.

При этом суд отметил, что не каждое лечение или пребывание в отпуске по состоянию здоровья автоматически создает право на такую выплату.

Выводы относительно спорных периодов

Суд установил, что:

  • в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года воинская часть начислила и выплатила истцу дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн (пропорционально) за все подтвержденные периоды лечения после боевого ранения;
  • за март и май 2024 года дополнительное вознаграждение правомерно не выплачивалось из-за установленных дисциплинарных нарушений — пребывания в состоянии алкогольного опьянения во время службы;
  • в ряде других периодов истец либо не находился на стационарном лечении, либо лечил заболевания дегенеративного характера (в частности заболевания позвоночника), которые не являются ранениями, связанными с защитой Родины;
  • доказательств того, что лечение в спорные периоды было непосредственно обусловлено боевым ранением, истец суду не предоставил.

Отдельно суд указал, что требования о компенсации потери части доходов не могут быть рассмотрены без соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования такого спора.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что воинская часть действовала в пределах предоставленных полномочий и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В удовлетворении иска о признании бездействия противоправным и обязывании совершить определенные действия суд отказал полностью.

Производные требования — относительно налогообложения сумм, компенсации потери части доходов и других выплат — также оставлены без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Восьмой апелляционный административный суд.

