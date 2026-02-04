  1. Судебная практика
К какой юрисдикции относится спор относительно оформления отсрочки от мобилизации отцу-одиночке — решение суда

15:04, 4 февраля 2026
Мужчина просил отменить определение и направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, указав, что суд безосновательно отождествил необходимость установления юридического факта с наличием спора между родителями, не выяснив, существует ли такой спор на самом деле.
В суд с заявлением об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания дочери обратился житель г. Хмельницкого. Он указал, что после расторжения брака ребенок остался проживать вместе с ним. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

В 2021 году суд признал мировое соглашение между ним и бывшей супругой, в соответствии с которым место проживания ребенка определено с отцом, а мать обязалась предоставлять добровольную материальную помощь на его содержание.

По словам заявителя, мать фактически не принимает участия в воспитании и содержании дочери, поэтому в случае его мобилизации малолетняя может остаться без родительского попечения. Установление юридического факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка, как пояснил мужчина, необходимо ему для получения отсрочки от призыва на основании статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Хмельницкий горрайонный суд оставил заявление без рассмотрения, указав, что установление факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка не может рассматриваться в порядке отдельного производства, поскольку это влияет на права и интересы матери, а следовательно свидетельствует о наличии спора о праве.

Не согласившись с таким решением, мужчина подал апелляционную жалобу. Он просил отменить определение и направить дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции, указав, что суд безосновательно отождествил необходимость установления юридического факта с наличием спора между родителями, не выяснив, существует ли такой спор на самом деле.

Апелляционный суд обратил внимание, что в данном деле спор относительно определения места проживания ребенка, участия родителей в его воспитании и содержании суд уже разрешил, когда признал мировое соглашение между бывшими супругами.

Заявитель обратился в суд после того, как территориальный центр комплектования и социальной поддержки отказал ему в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Следовательно, спорные правоотношения возникли в связи с отказом ТЦК и СП оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на основании абзаца 4 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как отцу, который самостоятельно воспитывает и содержит ребенка.

Коллегия судей отметила, что такой спор является публично-правовым и подлежит рассмотрению в порядке административного, а не гражданского судопроизводства.

При установленных обстоятельствах апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу: отменил определение местного суда и закрыл производство по делу.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 686/26736/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

