Смертельное ранение во время конфликта: Верховный Суд разграничил драку и самооборону

Верховный Суд разграничил обоюдную драку и превышение пределов необходимой обороны в деле о смертельном ранении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд разъяснил критерии отграничения обоюдной драки от действий в состоянии необходимой обороны и превышения ее пределов. Кассационный уголовный суд пришел к выводу, что в деле о смертельном ножевом ранении апелляционный суд неправильно квалифицировал действия осужденного как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть (ч. 2 ст. 121 УК).

КУС ВС подчеркнул: при установленных обстоятельствах и характере телесных повреждений речь идет о превышении пределов необходимой обороны, а не об обоюдной драке.

Приговор апелляции изменен, действия переквалифицированы на ст. 118 УК, наказание — один год лишения свободы, с немедленным освобождением из-под стражи в связи с отбытием срока.

Обстоятельства дела №233/2245/22

События разворачивались в Константиновке в июне 2021 года. После словесного конфликта между обвиняемым и потерпевшим ситуация переросла в физическое противостояние. По установленным судами обстоятельствам, потерпевший применил деревянную палку (черенок от швабры), нанося обвиняемому многочисленные удары и причинив ему телесные повреждения средней и легкой степени тяжести, в частности перелом плечевой кости, ушибы и гематомы.

Защищаясь, обвиняемый нанес потерпевшему один удар ножом в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным: смерть наступила от острой кровопотери вследствие повреждения легкого и подключичной артерии.

Суд первой инстанции признал, что обвиняемый действовал в состоянии необходимой обороны, однако превысил ее пределы, и квалифицировал действия по ст. 118 УК. Апелляционный суд, напротив, пришел к выводу об обоюдной драке и переквалифицировал действия на ч. 2 ст. 121 УК, назначив семь лет лишения свободы.

Защита настаивала, что апелляционный суд необоснованно отверг версию необходимой обороны, вышел за пределы апелляционного пересмотра, использовал недопустимые доказательства и противоречиво оценил показания свидетелей.

Прокурор, со своей стороны, считал назначенное апелляционным судом наказание чрезмерно мягким и настаивал, что действия обвиняемого вообще свидетельствуют об умысле на убийство.

Выводы Верховного Суда

Кассационный уголовный суд детально разграничил:

обоюдную драку — когда обе стороны сознательно используют физическую силу с целью причинения телесных повреждений друг другу;

необходимую оборону и превышение ее пределов — когда вред причиняется в ответ на общественно опасное посягательство с целью его прекращения, однако является явно чрезмерным по отношению к опасности нападения.

ВС обратил внимание на совокупность объективных признаков:

значительное количество и тяжесть телесных повреждений у обвиняемого;

наличие у потерпевшего лишь одного смертельного ножевого ранения без иных повреждений, характерных для драки;

механизм и локализацию травм;

отсутствие убедительных доказательств активных наступательных действий обвиняемого до момента нападения на него.

Такое соотношение повреждений, по выводу Верховного Суда, исключает обоюдную драку и свидетельствует о том, что удар ножом был нанесен именно в ответ на насильственные действия потерпевшего.

В то же время КУС ВС отметил: хотя обвиняемый не имел прямого умысла на лишение жизни, он сознательно допустил возможность наступления смерти, применив нож в опасной для жизни зоне. Это и образует превышение пределов необходимой обороны.

Решение

Верховный Суд: частично удовлетворил кассационную жалобу защиты; отказал в удовлетворении кассационной жалобы прокурора; изменил приговор апелляционного суда; переквалифицировал действия осужденного с ч. 2 ст. 121 УК на ст. 118 УК; назначил наказание в виде одного года лишения свободы; освободил лицо из-под стражи в зале суда в связи с фактическим отбытием срока.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.