  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Смертельное ранение во время конфликта: Верховный Суд разграничил драку и самооборону

11:30, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд разграничил обоюдную драку и превышение пределов необходимой обороны в деле о смертельном ранении.
Смертельное ранение во время конфликта: Верховный Суд разграничил драку и самооборону
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд разъяснил критерии отграничения обоюдной драки от действий в состоянии необходимой обороны и превышения ее пределов. Кассационный уголовный суд пришел к выводу, что в деле о смертельном ножевом ранении апелляционный суд неправильно квалифицировал действия осужденного как умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть (ч. 2 ст. 121 УК).

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

КУС ВС подчеркнул: при установленных обстоятельствах и характере телесных повреждений речь идет о превышении пределов необходимой обороны, а не об обоюдной драке.

Приговор апелляции изменен, действия переквалифицированы на ст. 118 УК, наказание — один год лишения свободы, с немедленным освобождением из-под стражи в связи с отбытием срока.

Обстоятельства дела №233/2245/22

События разворачивались в Константиновке в июне 2021 года. После словесного конфликта между обвиняемым и потерпевшим ситуация переросла в физическое противостояние. По установленным судами обстоятельствам, потерпевший применил деревянную палку (черенок от швабры), нанося обвиняемому многочисленные удары и причинив ему телесные повреждения средней и легкой степени тяжести, в частности перелом плечевой кости, ушибы и гематомы.

Защищаясь, обвиняемый нанес потерпевшему один удар ножом в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным: смерть наступила от острой кровопотери вследствие повреждения легкого и подключичной артерии.

Суд первой инстанции признал, что обвиняемый действовал в состоянии необходимой обороны, однако превысил ее пределы, и квалифицировал действия по ст. 118 УК. Апелляционный суд, напротив, пришел к выводу об обоюдной драке и переквалифицировал действия на ч. 2 ст. 121 УК, назначив семь лет лишения свободы.

Защита настаивала, что апелляционный суд необоснованно отверг версию необходимой обороны, вышел за пределы апелляционного пересмотра, использовал недопустимые доказательства и противоречиво оценил показания свидетелей.

Прокурор, со своей стороны, считал назначенное апелляционным судом наказание чрезмерно мягким и настаивал, что действия обвиняемого вообще свидетельствуют об умысле на убийство.

Выводы Верховного Суда

Кассационный уголовный суд детально разграничил:

  • обоюдную драку — когда обе стороны сознательно используют физическую силу с целью причинения телесных повреждений друг другу;
  • необходимую оборону и превышение ее пределов — когда вред причиняется в ответ на общественно опасное посягательство с целью его прекращения, однако является явно чрезмерным по отношению к опасности нападения.

ВС обратил внимание на совокупность объективных признаков:

  • значительное количество и тяжесть телесных повреждений у обвиняемого;
  • наличие у потерпевшего лишь одного смертельного ножевого ранения без иных повреждений, характерных для драки;
  • механизм и локализацию травм;
  • отсутствие убедительных доказательств активных наступательных действий обвиняемого до момента нападения на него.

Такое соотношение повреждений, по выводу Верховного Суда, исключает обоюдную драку и свидетельствует о том, что удар ножом был нанесен именно в ответ на насильственные действия потерпевшего.

В то же время КУС ВС отметил: хотя обвиняемый не имел прямого умысла на лишение жизни, он сознательно допустил возможность наступления смерти, применив нож в опасной для жизни зоне. Это и образует превышение пределов необходимой обороны.

Решение

Верховный Суд: частично удовлетворил кассационную жалобу защиты; отказал в удовлетворении кассационной жалобы прокурора; изменил приговор апелляционного суда; переквалифицировал действия осужденного с ч. 2 ст. 121 УК на ст. 118 УК; назначил наказание в виде одного года лишения свободы; освободил лицо из-под стражи в зале суда в связи с фактическим отбытием срока.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика Кассационный уголовный суд КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Малозначительное дело: Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по вопросу недействительности договоров

Суд установил, что спор не имеет значительного общественного или правового интереса для кассационного пересмотра.

ЕСПЧ подтвердил отсутствие легитимности решений Дисциплинарной палаты Польши по делу MORAWIEC v. POLAND

ЕСПЧ выявил нарушение свободы выражения мнения польской судьи в результате уголовного преследования за публичную критику судебной реформы.

Украина модернизирует электронный документооборот в соответствии с нормами ЕС: изменения

Законопроект должен ускорить цифровую трансформацию государственных и бизнес-процессов за счет внедрения современных стандартов электронного документооборота.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]