Апелляционный суд отменил устное замечание матери подростка, травмировавшего женщину на электросамокате — детали дела

14-летний подросток наехал на пешехода на электросамокате в центре Ровно, в результате чего женщина получила травмы.

Ровенский апелляционный суд пришёл к выводу, что местный суд безосновательно признал правонарушение малозначительным, когда освободил мать несовершеннолетнего, который совершил наезд на пешехода на электросамокате и причинил ей телесные повреждения, от административной ответственности и ограничился устным замечанием. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела

Суду известно, что в прошлом году в октябре 14-летний житель Ровно, управляя электросамокатом по улице Замковой в Ровно, совершил наезд на пешехода, в результате чего женщина получила травмы таза и ушиб голеностопного сустава.

Таким образом, мать несовершеннолетнего своим бездействием уклонилась от выполнения родительских обязанностей, нарушила требования ч. 1 ст. 12 Закона Украины «Об охране детства» и совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Местный суд признал мать несовершеннолетнего виновной в совершении административного правонарушения по данной статье КУоАП и на основании ст. 22 Кодекса (возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения) ограничился устным замечанием.

Потерпевшая, не согласившись с такой позицией суда первой инстанции, обжаловала постановление в Ровенский апелляционный суд, просила его отменить и наложить на мать несовершеннолетнего максимальное административное взыскание, предусмотренное ч. 1 ст. 184 КУоАП, а именно — предупреждение либо наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Апелляционный суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы и отмене обжалуемого постановления, исходя из следующего.

Решение апелляционного суда

По убеждению суда апелляционной инстанции, местный суд пришёл к ошибочному выводу о закрытии производства по делу в связи с его малозначительностью на основании ст. 22 КУоАП.

Устное замечание может быть сделано лишь за малозначительное правонарушение.

Законодательство не содержит их перечня либо указаний на признаки, позволяющие судить о малозначительности вины.

Однако это такие административные правонарушения, которые не представляют значительного общественного вреда и не причиняют существенного ущерба государственным или общественным интересам либо непосредственно гражданам.

Суд предыдущей инстанции, вынося решение, не учёл тот факт, что действиями несовершеннолетнего причинён вред здоровью потерпевшей, что подтверждается сведениями протокола об административном правонарушении, её заявлением и письменными объяснениями, а также приобщёнными к апелляционной жалобе доказательствами.

Местный суд данные обстоятельства не учёл, рассмотрел дело без участия потерпевшей, без учёта её интересов и пришёл к необоснованному выводу о малозначительности совершённого матерью несовершеннолетнего правонарушения.

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что на момент пересмотра дела №569/23525/25 апелляционным судом истекли сроки, установленные ст. 38 КУоАП для наложения административного взыскания, суд апелляционной инстанции признал мать пользователя электромобиля виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП, однако закрыл производство на основании п. 7 ч. 1 ст. 247 КУоАП в связи с истечением срока наложения административного взыскания.

