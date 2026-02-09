  1. Судова практика
Апеляційний суд скасував усне зауваження матері підлітка, який травмував жінку на електросамокаті — деталі справи

13:18, 9 лютого 2026
14-річний підліток наїхав на пішохода на електросамокаті у центрі Рівного, внаслідок чого жінка отримала травми.
Апеляційний суд скасував усне зауваження матері підлітка, який травмував жінку на електросамокаті — деталі справи
Рівненський апеляційний суд дійшов висновку, що місцевий суд безпідставно визнав правопорушення малозначним, коли звільнив матір неповнолітнього, який здійснив наїзд на пішохода на електросамокаті та завдав їй тілесних ушкоджень, від адміністративної відповідальності й обмежився усним зауваженням. Про це розповіли у суді. 

Обставини справи

Суду відомо, що торік у жовтні 14-річний рівнянин, керуючи електросамокатом по вулиці Замковій у Рівному, здійснив наїзд на перехожу, внаслідок чого жінка зазнала травм таза та забою гомілкового суглоба.

Таким чином, мати неповнолітнього своєю бездіяльністю ухилилася від виконання батьківських обов’язків, порушила вимоги ч. 1 ст. 12 ЗУ «Про охорону дитинства» та вчинила правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення .

Місцевий суд визнав матір неповнолітнього винною у вчиненні адміністративного правопорушення за цією статтею КУпАП та на підставі ст. 22 Кодексу (можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення) обмежився усним зауваженням.

Потерпіла, не погодившись із такою позицією суду першої інстанції, оскаржила постанову до Рівненського апеляційного суду, просила її скасувати та накласти на матір неповнолітнього максимальне адміністративне стягнення, передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП, а це — попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Апеляційний суд прийшов до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги та скасування оскарженої постанови, виходячи з наступного.

Рішення апеляційного суду

На переконання суду апеляційної інстанції, місцевий суд дійшов помилкового висновку про закриття провадження у справі за його малозначністю на підставі ст. 22 КУпАП.

Усне зауваження може бути зроблено лише за малозначне правопорушення.

Законодавство не містить їх переліку або вказівок на ознаки, що дозволяють судити про малозначність провини.

Однак, це такі адміністративні правопорушення, які не становлять великої суспільної шкоди та не завдають значних збитків державним або суспільним інтересам чи безпосередньо громадянам.

Суд попередньої інстанції, постановляючи рішення, не врахував той факт, що діями неповнолітнього завдано шкоди здоров’ю потерпілої, що підтверджується відомостями протоколу про адміністративне правопорушення, її заявою та письмовими поясненнями, а також долученими до апеляційної скарги доказами.

Місцевий суд такі обставини не врахував, здійснив розгляд справи без участі потерпілої, без врахування її інтересів та дійшов необґрунтованого висновку про малозначність вчиненого матір’ю неповнолітнього правопорушення.

Разом з тим, враховуючи ту обставину, що на час перегляду справи №569/23525/25 апеляційним судом закінчилися строки, які встановлені ст. 38 КУпАП для накладення адміністративного стягнення, суд апеляційної інстанції визнав матір користувача електромобілем винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП, однак закрив  провадження на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП, у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

