Апелляционный суд отменил штраф в 17 тысяч для военнообязанного ВПО: ТЦК не определил нарушенную норму закона

Второй апелляционный административный суд пришел к выводу, что ТЦК не доказал правомерность привлечения к административной ответственности.

Другой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу территориального центра комплектования и социальной поддержки и подтвердил решение суда первой инстанции, которым отменено постановление об административном правонарушении с одновременным закрытием производства по делу.

Суд пришел к выводу, что ответчик не доказал правомерность привлечения внутренне перемещенного лица — военнообязанного — к административной ответственности, в частности:

не определил четко норму законодательства, которая якобы была нарушена;

допустил противоречия в правовой квалификации (ст. 210 и ст. 210-1 КУпАП);

не учел примечание к ст. 210 КУпАП относительно электронного информационного взаимодействия;

допустил существенные нарушения процедуры и не подтвердил полномочия должностного лица, которое вынесло постановление.

Обстоятельства дела №644/8796/25

Истец — внутренне перемещенное лицо, относящееся к категории военнообязанных, — обжаловал постановление ТЦК и СП от 30 июля 2025 года о привлечении к административной ответственности.

Согласно этому постановлению, лицо было оштрафовано на 17 000 грн за нарушение правил воинского учета, которое заключалось в том, что после прибытия к новому месту проживания оно якобы не стало на воинский учет в семидневный срок. Правонарушение было квалифицировано со ссылкой на ч. 3 ст. 210 КУпАП, а в тексте постановления также указывались положения ч. 3 ст. 210-1 КУпАП и ч. 4 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Индустриальный районный суд города Харькова 27 октября 2025 года признал это постановление противоправным, отменил его и закрыл производство по делу. ТЦК и СП обжаловал решение в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе ответчик указывал, что:

обязанность стать на воинский учет после прибытия к новому месту проживания возлагается непосредственно на военнообязанного;

органы ТЦК и СП имеют право фиксировать нарушения воинского учета, выявленные в результате электронного информационного взаимодействия с государственными реестрами;

примечание к ст. 210 КУпАП не подлежит применению в данном случае.

Выводы апелляционного суда

Правовая квалификация и определенность обвинения

Апелляционный суд обратил внимание, что в обжалуемом постановлении отсутствует четкая и последовательная правовая квалификация действий истца.

В документе одновременно содержатся ссылки на разные нормы КУпАП, которые предусматривают разные составы административных правонарушений, что делает невозможным установление, какую именно норму закона было нарушено.

Примечание к ст. 210 КУпАП и электронное взаимодействие

Суд апелляционной инстанции напомнил, что в соответствии с примечанием к ст. 210 КУпАП положения статей 210 и 210-1 КУпАП не применяются, если персональные данные призывника или военнообязанного могут быть получены держателем Реестра путем электронного информационного взаимодействия с другими государственными информационными системами.

Материалы дела подтвердили, что ТЦК и СП еще до составления протокола владел информацией о фактическом месте проживания истца, полученной из Единой информационной системы социальной сферы. В то же время ответчик не предоставил доказательств того, что принимал меры для получения или актуализации этих данных в предусмотренный законом способ либо что такая возможность отсутствовала.

Процессуальные нарушения и полномочия должностного лица

Суд также установил существенные нарушения процедуры:

отсутствуют надлежащие доказательства разъяснения истцу прав, предусмотренных ст. 268 КУпАП;

материалы дела не содержат заявления о признании правонарушения, на которое ссылался ответчик;

в постановлении имеются внутренние противоречия относительно примененной статьи КУпАП;

не подтверждены полномочия должностного лица, которое вынесло постановление, в частности отсутствуют доказательства выполнения им обязанностей руководителя ТЦК и СП.

Суд подчеркнул, что в соответствии с КУпАП и ведомственными инструкциями дела данной категории могут рассматриваться руководителем ТЦК и СП либо лицом, которое надлежащим образом подтвердило выполнение его полномочий, чего в данном случае доказано не было.

Результат рассмотрения

По итогам апелляционного пересмотра суд пришел к выводу, что ответчик не выполнил обязанность доказывания правомерности своего решения. В связи с этим:

апелляционную жалобу ТЦК и СП оставлено без удовлетворения;

решение суда первой инстанции оставлено без изменений;

постановление об административном правонарушении отменено с одновременным закрытием производства по делу.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, за исключением случаев, прямо предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.

