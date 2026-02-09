Апелляционный суд отменил штраф в 17 тысяч для военнообязанного ВПО: ТЦК не определил нарушенную норму закона
Другой апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу территориального центра комплектования и социальной поддержки и подтвердил решение суда первой инстанции, которым отменено постановление об административном правонарушении с одновременным закрытием производства по делу.
Суд пришел к выводу, что ответчик не доказал правомерность привлечения внутренне перемещенного лица — военнообязанного — к административной ответственности, в частности:
- не определил четко норму законодательства, которая якобы была нарушена;
- допустил противоречия в правовой квалификации (ст. 210 и ст. 210-1 КУпАП);
- не учел примечание к ст. 210 КУпАП относительно электронного информационного взаимодействия;
- допустил существенные нарушения процедуры и не подтвердил полномочия должностного лица, которое вынесло постановление.
Обстоятельства дела №644/8796/25
Истец — внутренне перемещенное лицо, относящееся к категории военнообязанных, — обжаловал постановление ТЦК и СП от 30 июля 2025 года о привлечении к административной ответственности.
Согласно этому постановлению, лицо было оштрафовано на 17 000 грн за нарушение правил воинского учета, которое заключалось в том, что после прибытия к новому месту проживания оно якобы не стало на воинский учет в семидневный срок. Правонарушение было квалифицировано со ссылкой на ч. 3 ст. 210 КУпАП, а в тексте постановления также указывались положения ч. 3 ст. 210-1 КУпАП и ч. 4 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».
Индустриальный районный суд города Харькова 27 октября 2025 года признал это постановление противоправным, отменил его и закрыл производство по делу. ТЦК и СП обжаловал решение в апелляционном порядке.
В апелляционной жалобе ответчик указывал, что:
- обязанность стать на воинский учет после прибытия к новому месту проживания возлагается непосредственно на военнообязанного;
- органы ТЦК и СП имеют право фиксировать нарушения воинского учета, выявленные в результате электронного информационного взаимодействия с государственными реестрами;
- примечание к ст. 210 КУпАП не подлежит применению в данном случае.
Выводы апелляционного суда
Правовая квалификация и определенность обвинения
Апелляционный суд обратил внимание, что в обжалуемом постановлении отсутствует четкая и последовательная правовая квалификация действий истца.
В документе одновременно содержатся ссылки на разные нормы КУпАП, которые предусматривают разные составы административных правонарушений, что делает невозможным установление, какую именно норму закона было нарушено.
Примечание к ст. 210 КУпАП и электронное взаимодействие
Суд апелляционной инстанции напомнил, что в соответствии с примечанием к ст. 210 КУпАП положения статей 210 и 210-1 КУпАП не применяются, если персональные данные призывника или военнообязанного могут быть получены держателем Реестра путем электронного информационного взаимодействия с другими государственными информационными системами.
Материалы дела подтвердили, что ТЦК и СП еще до составления протокола владел информацией о фактическом месте проживания истца, полученной из Единой информационной системы социальной сферы. В то же время ответчик не предоставил доказательств того, что принимал меры для получения или актуализации этих данных в предусмотренный законом способ либо что такая возможность отсутствовала.
Процессуальные нарушения и полномочия должностного лица
Суд также установил существенные нарушения процедуры:
- отсутствуют надлежащие доказательства разъяснения истцу прав, предусмотренных ст. 268 КУпАП;
- материалы дела не содержат заявления о признании правонарушения, на которое ссылался ответчик;
- в постановлении имеются внутренние противоречия относительно примененной статьи КУпАП;
- не подтверждены полномочия должностного лица, которое вынесло постановление, в частности отсутствуют доказательства выполнения им обязанностей руководителя ТЦК и СП.
Суд подчеркнул, что в соответствии с КУпАП и ведомственными инструкциями дела данной категории могут рассматриваться руководителем ТЦК и СП либо лицом, которое надлежащим образом подтвердило выполнение его полномочий, чего в данном случае доказано не было.
Результат рассмотрения
По итогам апелляционного пересмотра суд пришел к выводу, что ответчик не выполнил обязанность доказывания правомерности своего решения. В связи с этим:
- апелляционную жалобу ТЦК и СП оставлено без удовлетворения;
- решение суда первой инстанции оставлено без изменений;
- постановление об административном правонарушении отменено с одновременным закрытием производства по делу.
Постановление апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, за исключением случаев, прямо предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.
