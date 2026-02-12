Пределы влияния мер обеспечения иска на права взыскателя в исполнительном производстве — постановление КХС ВС

ООО обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просило отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, обосновывая это тем, что обжалуемое определение нарушает его права как взыскателя в исполнительном производстве по другому делу, где должником является ответчик.

В суд обратилось ООО-1 с заявлением об обеспечении иска до подачи искового заявления к ООО-2 о признании за ним права собственности на арестованное имущество и снятии с этого имущества ареста. Необходимость обеспечения иска истец обосновал тем, что описанное и арестованное имущество может быть реализовано в рамках исполнительного производства по взысканию средств с ответчика, что, по мнению истца, нарушит его имущественные права как лица, которое приобрело право аренды на это имущество по договору купли-продажи права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. Поэтому в заявлении об обеспечении иска истец просил остановить продажу указанных прав аренды в любом исполнительном производстве, где должником является ответчик.

Суд первой инстанции определением от 25.08.2025 по делу № 906/1112/25 удовлетворил заявление об обеспечении иска.

Не согласившись с определением суда первой инстанции, лицо, не участвовавшее в деле — ООО-3, обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просило отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, обосновывая это тем, что обжалуемое определение нарушает его права как взыскателя в исполнительном производстве по делу № 873/10/25, где должником является ответчик.

Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд определением от 05.11.2025 закрыл апелляционное производство по делу по этой апелляционной жалобе. Указал, что обжалуемое определение об обеспечении иска, которым временно остановлена продажа (реализация) имущества должника — прав аренды земельных участков, не лишает заявителя — ООО-3 статуса стороны в исполнительном производстве, не отменяет и не приостанавливает действие исполнительного документа, не ограничивает его права на получение присужденного имущества или средств за счет иного имущества должника либо после прекращения действия обеспечения иска, а следовательно не создает таких юридических последствий, как нарушение прав или законных интересов взыскателя в исполнительном производстве.

Вместе с тем апелляционный суд отметил, что избранный истцом способ обеспечения иска никоим образом не препятствует частному исполнителю совершать исполнительные действия в пределах исполнительного производства, а именно: принимать меры, направленные на розыск иного имущества, принадлежащего должнику на праве собственности, не приостанавливает исполнение судебного решения по другому делу, а лишь останавливает продажу определенного (не всего) имущества должника.

Верховный Суд постановлением от 19.01.2026 поддержал вывод Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда, изложенный в определении от 05.11.2025 по указанному делу. Сделал вывод, что апелляционный суд установил, что обжалуемое определение суда первой инстанции не касается прав и обязанностей заявителя, не нарушает его права как взыскателя в исполнительном производстве, а потому обоснованно пришел к выводу об отсутствии оснований для пересмотра определения суда первой инстанции в апелляционном порядке и правомерно закрыл апелляционное производство по его жалобе.

С полным текстом постановления Верховного Суда в составе судей Кассационного хозяйственного суда от 19.01.2026 по делу № 906/1112/25 можно ознакомиться по ссылке.

