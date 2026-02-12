  1. Судебная практика
Исковая давность не применяется к требованиям вкладчика о возврате депозита и взыскании 3% годовых и инфляционных потерь — ОП КГС ВС

16:00, 12 февраля 2026
Верховный Суд рассмотрел вопрос о возможности применения исковой давности к требованиям вкладчика о возврате банковского вклада и связанных с этим требований о взыскании 3% годовых и инфляционных потерь и пришел к выводу, что такие требования не ограничиваются сроками давности с учетом гарантий защиты прав вкладчиков и обеспечения доверия к банковской системе.
Правопорядок исключает применение срока исковой давности к требованиям о возврате банковского вклада с целью обеспечения его сохранности и доверия к банковской системе. Такая защита распространяется на любые требования о выдаче вклада, а также на требования о взыскании 3 % годовых и инфляционных потерь как составляющих денежного обязательства.

К такому выводу пришёл Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

Обстоятельства дела и позиция судов предыдущих инстанций

В деле № 716/1842/24, которое пересматривалось, истец просила взыскать с банка сумму банковского вклада, 3 % годовых и инфляционные потери, указывая, что заключила с банком депозитный договор и в течение нескольких лет пополняла счёт. Обращала внимание на то, что банк отказался возвращать средства, ссылаясь на якобы отсутствие договора. Истец утверждала, что в ходе проведённого банком внутреннего служебного расследования и возбужденного по заявлению банка уголовного производства был подтверждён факт незаконного присвоения сотрудником банка денежных средств, в том числе суммы вкладов истца.

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции, с выводом которого в этой части согласился апелляционный суд, исходил из того, что истец подтвердила факт заключения депозитного договора и внесения средств на депозитный счёт, а потому между сторонами возникли договорные отношения, по которым банк обязался вернуть средства и уплатить проценты, однако этих обязательств не исполнил.

Суды отклонили доводы ответчика о наличии оснований для применения срока исковой давности к требованиям истца, указав, что срок исковой давности не распространяется на требования вкладчика банка о возврате вклада и связанные с ними требования о взыскании 3 % годовых и инфляционных потерь, предъявленные в порядке ч. 2 ст. 625 ГК Украины.

Правовая позиция ОП КГС ВС

Оставляя без изменений обжалуемые ответчиком судебные решения, ОП КГС ВС отметила, что истец подтвердила, а ответчик не опроверг факт заключения договора банковского вклада и последующего внесения средств на депозитный счёт, в связи с чем суды сделали правильный вывод, что между сторонами возникли договорные отношения на основании договора банковского вклада, обязательства по которому банком не исполнены.

Соглашаясь с выводами судов предыдущих инстанций о неприменении к требованиям истца срока исковой давности, ОП КГС ВС указала, что правопорядок исключает применение срока исковой давности к требованиям о возврате вкладов, чтобы гарантировать их сохранность в долгосрочной перспективе и стимулировать доверие к банкам. То есть в основе исключения требований вкладчика из сферы действия срока исковой давности лежит политико-правовой характер.

ОП КГС ВС обратила внимание на то, что специальный правовой режим защиты требований вкладчика распространяется на любое его требование о выдаче (возврате) вклада банком, другим финансовым учреждением. Указанная гарантия охраны прав вкладчика не зависит от избранного им способа защиты прав, оснований предъявления такого требования, расторжения договора банковского вклада по взаимному соглашению сторон или в судебном порядке, отказа от договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных договором и законом, либо даже недействительности договора (ничтожности договора или признания его недействительным на основании решения суда).

ОП КГС ВС также акцентировала, что на требования о взыскании 3 % годовых и инфляционных потерь на основании ч. 2 ст. 625 ГК Украины, которые начислены и заявлены вследствие неисполнения денежного обязательства о выдаче вклада, срок исковой давности также не распространяется, поскольку инфляционные потери и 3 % годовых входят в состав денежного обязательства.

Верховный Суд судебная практика

