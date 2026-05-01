Материальные условия не являются решающими при определении места проживания ребенка — вердикт Верховного Суда

КГС ВС подтвердил: решающими являются наилучшие интересы ребенка, а не уровень доходов или жилищные условия родителей.

В спорах между родителями после развода вопрос «с кем останется ребенок» часто сводится к сравнению жилищных условий, доходов и возможностей каждого из них. Однако Верховный Суд еще раз четко обозначил подход: решающим является не то, у кого больше ресурсов, а то, где для ребенка будет безопаснее, стабильнее и лучше для его развития.

В этом деле КГС ВС подтвердил: даже при наличии у отца надлежащих жилищных условий и стабильного дохода это само по себе не является основанием для определения места проживания ребенка с ним. Приоритет имеют наилучшие интересы ребенка, которые оцениваются с учетом его возраста, фактической среды проживания и психологической стабильности. По результатам рассмотрения Верховный Суд оставил в силе решение о проживании ребенка с матерью, а также согласился с выводами о распределении судебных расходов.

Обстоятельства дела №285/1436/24

Спор между родителями возник после расторжения брака относительно определения места проживания их малолетней дочери.

Отец обратился в суд с иском об определении места проживания ребенка с ним. Он ссылался на наличие стабильного дохода, собственного жилья и возможность обеспечить ребенку надлежащие условия для проживания и развития. Также отмечал, что мать препятствует его общению с ребенком.

Мать подала встречный иск и просила определить место проживания ребенка с ней. Она указывала, что ребенок фактически проживает с ней после развода, обеспечен необходимыми условиями, а отец имеет задолженность по уплате алиментов и ограниченно участвует в воспитании. Кроме того, она обращала внимание на прохождение отцом военной службы, что ограничивает его возможность постоянного ухода за ребенком.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отказе в удовлетворении иска отца и удовлетворении встречного иска матери. Место проживания ребенка определено вместе с матерью.

Суды учли возраст ребенка, его фактическое проживание с матерью в течение длительного времени, наличие стабильной и привычной для него среды, а также заключение органа опеки и попечительства о целесообразности проживания с матерью. Было установлено, что такие условия соответствуют интересам ребенка и обеспечивают его гармоничное развитие.

Отдельно суды указали, что определение места проживания ребенка с одним из родителей не лишает другого родительских прав и не освобождает его от выполнения обязанностей по отношению к ребенку.

Кроме того, с отца взысканы судебные расходы, в том числе расходы на профессиональную правовую помощь в судах первой и апелляционной инстанций.

Доводы кассационной жалобы

В кассационной жалобе заявитель утверждал, что суды предыдущих инстанций не учли практику Верховного Суда в подобных правоотношениях, а также неправильно оценили заключение органа опеки и попечительства, которое, по его мнению, было составлено с нарушениями. Кроме этого, он оспаривал размер расходов на правовую помощь, считая их завышенными.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

Суд подчеркнул, что при разрешении споров о месте проживания ребенка в первую очередь учитываются именно его наилучшие интересы. Равенство прав родителей является производным от прав и интересов ребенка, а не наоборот. При этом материальное обеспечение и жилищные условия учитываются, но не имеют решающего значения.

Суды предыдущих инстанций, как отметил Верховный Суд, дали надлежащую оценку всем доказательствам в их совокупности, включая заключение органа опеки и попечительства, и не установили обстоятельств, которые свидетельствовали бы о несоответствии проживания ребенка с матерью его интересам.

Кассационный суд обратил внимание, что заявитель не представил надлежащих и допустимых доказательств того, что изменение места проживания ребенка и его перемещение к отцу будет соответствовать его наилучшим интересам. Доводы кассационной жалобы фактически сводятся к переоценке доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Отдельно подчеркнуто, что ребенок длительное время проживает с матерью в привычной среде, адаптирован к ней, а потому отсутствуют основания для изменения такой среды без убедительных причин.

Суд также подчеркнул, что определение места проживания ребенка с матерью не влияет на право отца участвовать в его воспитании и поддерживать с ним связь.

Вывод

Верховный Суд подтвердил правомерность взыскания расходов на профессиональную правовую помощь.

Суд исходил из того, что такие расходы были надлежащим образом подтверждены документально, соответствуют критериям реальности и разумности с учетом сложности дела. В то же время заявитель в ходе рассмотрения дела не обращался с ходатайством об уменьшении их размера и не доказал их несоразмерности.

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

