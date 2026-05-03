Суд обязал воинскую часть выплатить раненому защитнику «боевые 100 тысяч» за периоды лечения

Речь идет о выплатах за подтвержденные периоды стационарного лечения после ранений, связанных с защитой государства.

Раненый во время боевых действий военнослужащий добился в суде выплаты повышенного денежного вознаграждения, которое длительное время не начисляла воинская часть. Речь идет о 100 тысячах гривен — дополнительной выплате, предусмотренной для военнослужащих, которые, в частности, проходят лечение после ранений, связанных с защитой государства.

Донецкий окружной административный суд признал противоправным бездействие воинской части и обязал ее начислить и выплатить истцу соответствующее вознаграждение за подтвержденные периоды стационарного лечения. В то же время суд отказал в части требований, поскольку не все периоды, на которые ссылался военнослужащий, соответствуют условиям, определенным законодательством.

Обстоятельства дела №200/898/26

Истец, военнослужащий, обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие воинской части относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, предусмотренного Постановлением Кабинета Министров Украины №168, в размере до 100 тыс. грн.

Из материалов дела установлено, что в 2023 году истец получил несколько ранений во время выполнения боевых задач на территории Донецкой области. Эти обстоятельства подтверждены справками об обстоятельствах травм, медицинскими документами и заключениями военно-врачебных комиссий.

После ранений военнослужащий неоднократно находился на стационарном лечении в различных учреждениях здравоохранения, а также проходил этапы реабилитации. Общая продолжительность лечения составила сотни календарных дней.

Воинская часть возражала против иска, указывая, что повышенное вознаграждение в размере 100 тыс. грн подлежит выплате только за период непрерывного стационарного лечения после ранения. По мнению ответчика, после возвращения военнослужащего в часть такое лечение считается завершенным, а последующие периоды не дают оснований для соответствующих выплат.

Правовая оценка суда

Суд, анализируя нормы Конституции Украины, законодательства о социальном обеспечении военнослужащих и подзаконные акты, пришел к выводу, что право на повышенное дополнительное вознаграждение возникает при наличии двух обязательных условий: ранение должно быть связано с защитой Отечества, а военнослужащий должен находиться на стационарном лечении или в отпуске для лечения после ранения, предоставленном на основании заключения военно-врачебной комиссии.

Суд установил, что в большинстве заявленных периодов оба условия соблюдены и подтверждены надлежащими доказательствами. При этом суд отклонил позицию ответчика относительно необходимости непрерывного лечения как единственного основания для выплаты. Нормативное регулирование не содержит ограничений относительно количества периодов стационарного лечения, однако каждый из них должен отдельно соответствовать установленным критериям.

В то же время суд обратил внимание на характер отдельных периодов лечения. В частности, пребывание истца в санатории на этапе реабилитации не было подтверждено как стационарное лечение, в связи с чем оснований для начисления повышенного вознаграждения за этот период не установлено.

Отдельно суд оценил требования относительно периода после августа 2024 года. Представленные документы подтверждают освобождение истца от выполнения служебных обязанностей, однако не содержат заключения военно-врачебной комиссии о необходимости отпуска для лечения после ранения. При таких обстоятельствах отсутствуют правовые основания для выплаты вознаграждения в размере 100 тыс. грн за этот период.

Решение суда

Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска.

Признано противоправным бездействие воинской части относительно неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения за периоды стационарного лечения, подтвержденные материалами дела.

Воинскую часть обязано начислить и выплатить истцу дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн в месяц пропорционально времени пребывания на стационарном лечении за соответствующие периоды, с учетом уже осуществленных выплат.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

