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  1. В Украине

Распространяла данные о сборе помощи раненым оккупантам: на Закарпатье разоблачили агитаторшу

12:03, 22 июня 2023
На Закарпатье женщина оправдывала действия российских военных.
Распространяла данные о сборе помощи раненым оккупантам: на Закарпатье разоблачили агитаторшу

В Закарпатье СБУ разоблачила агитаторшу, которая оправдывала действия российских военных и отрицала вооруженную агрессию россии против Украины. Об этом сообщило Управление СБ Украины в Закарпатской области.

В противоправной деятельности подозревается уроженка россии - жительница Хустского района.

«На своих страницах в соцсетях, запрещенных в нашей стране, она оправдывала действия российских военных и отрицала вооруженную агрессию россии против Украины. Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза.

По идеологическим соображениям, агитатор распространяла сообщения, в которых признавала правомерными действия руководства рф и распространяла российские нарративы относительно «нацизма» в Украине.

В частности, женщина репостила обращение директора фсб, в котором аргументируется необходимость защиты россии и братского народа Украины. Также распространяла информацию о сборе помощи раненым российским военным», - говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – «Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников».

Материалы дела направлены в суд.

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