Поширювала дані про збір допомоги пораненим окупантам: на Закарпатті викрили агітаторку

На Закарпатті жінка виправдовувала дії російських військових.

На Закарпатті СБУ викрила агітаторку, яка виправдовувала дії російських військових та заперечувала збройну агресію рф проти України. Про це повідомило Управління СБ України в Закарпатській області.

У протиправній діяльності підозрюється уродженка рф – мешканка Хустського району.

«На власних сторінках у соцмережах, заборонених у нашій країні, вона виправдовувала дії російських військових та заперечувала збройну агресію рф проти України. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

З ідеологічних міркувань, агітаторка поширювала дописи, в яких визнавала правомірними дії керівництва рф та поширювала російські наративи щодо «нацизму» в Україні.

Зокрема, жінка репостила звернення директора фсб, в якому аргументується «необхідність» захисту росії та «братнього народу» України. Також поширювала інформацію про збір допомоги пораненим російським військовим», - сказано у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».

Матеріали справи скеровано до суду.

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