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  1. В Україні

Поширювала дані про збір допомоги пораненим окупантам: на Закарпатті викрили агітаторку

12:03, 22 червня 2023
На Закарпатті жінка виправдовувала дії російських військових.
Поширювала дані про збір допомоги пораненим окупантам: на Закарпатті викрили агітаторку

На Закарпатті СБУ викрила агітаторку, яка виправдовувала дії російських військових та заперечувала збройну агресію рф проти України. Про це повідомило Управління СБ України в Закарпатській області.

У протиправній діяльності підозрюється уродженка рф – мешканка Хустського району.

«На власних сторінках у соцмережах, заборонених у нашій країні, вона виправдовувала дії російських військових та заперечувала збройну агресію рф проти України. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

З ідеологічних міркувань, агітаторка поширювала дописи, в яких визнавала правомірними дії керівництва рф та поширювала російські наративи щодо «нацизму» в Україні.

Зокрема, жінка репостила звернення директора фсб, в якому аргументується «необхідність» захисту росії та «братнього народу» України. Також поширювала інформацію про збір допомоги пораненим російським військовим», - сказано у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».

Матеріали справи скеровано до суду.

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