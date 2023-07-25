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  1. В Украине

Как отправить отчетность по обычной почте: советы налоговиков

17:00, 25 июля 2023
Несмотря на все большую диджитализацию, у налогоплательщиков остается право прислать большинство видов налоговой отчетности письмом.
Как отправить отчетность по обычной почте: советы налоговиков
Фото: shutterstock
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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области напомнила, как отправить отчетность по обычной почте.

Согласно п. 49.3 ст. 49 Налогового кодекса Украины налоговая декларация, расчет, отчет подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено НКУ, одним из следующих способов:

а) посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

б) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

в) средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22 мая 2003 г. № 851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» с изменениями и дополнениями и от 05 октября 2017 г. № 2155-VIII «Об электронных доверительных услугах» с изменениями.

Следует отметить, что п. 49.4 ст. 49 НКУ определено, что налогоплательщики, относящиеся к крупным и средним предприятиям, представляют налоговые декларации контролирующему органу в электронной форме с соблюдением требований Законов № 851 и № 2155.

Налоговая отчетность по налогу добавленную стоимость представляется в электронной форме контролирующему органу всеми плательщиками этого налога с соблюдением требований Законов № 851 и № 2155.

Финансовая отчетность, отчет о финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и убытках и другой совокупный доход (отчет о финансовых результатах), представляемых согласно требованиям абзацев первого и второго п. 46.2 ст. 46 НКУ, представляются в электронной форме с соблюдением требований Законов № 851 и № 2155 в контролирующие органы плательщиками налога на прибыль предприятий и неприбыльными предприятиями, учреждениями, организациями, подающими налоговую отчетность в электронной форме.

В случае направления налоговой декларации по почте, налогоплательщик обязан осуществить такую отправку в адрес соответствующего контролирующего органа не позднее чем за пять дней до истечения предельного срока подачи налоговой декларации, определенного ст. 49 НКУ (п. 49.5 ст. 49 НКУ).

Отправка налоговой декларации по почте осуществляется с учетом требований правил предоставления услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 05 марта 2009 года № 270 с изменениями и дополнениями.

Абзацем первым п. 49.6 ст. 49 НКУ определено, что в случае потери или порчи почтовой отправки или задержки его вручения контролирующему органу по вине оператора почтовой связи такой оператор несет ответственность в соответствии с законом.

Налогоплательщик в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления о потере или порчи почтового отправления обязан отправить по почте или предоставить лично (по его выбору) контролирующему органу второй экземпляр налоговой декларации вместе с копией уведомления о потере или порчи почтового отправления.

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