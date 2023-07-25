В Одессе произошла стрельба на улице: неизвестные открыли огонь в Приморском районе

В действие ввели операцию «Сирена».

Изображение: freepik.com

В Приморском районе Одессы произошла стрельба. Предварительно известно, что никто не пострадал, рассказали в МВД Украины.

Сообщение о событии поступило на спецлинию «102» около 11 часов дня от очевидца.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. В действие ввели операцию «Сирена».

«Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух автомобилях пытались его догонять. В результате происшествия механические повреждения получили несколько припаркованных автомобилей», - сообщают в МВД.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Обстоятельства и участников происшествия устанавливают.

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