В Одесі сталася стрілянина на вулиці: невідомі відкрили вогонь в Приморському районі

У дію ввели операцію «Сирена».

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В Приморському районі Одеси сталася стрілянина. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав, розповіли у МВС України.

Повідомлення про подію надійшло на спецлінію «102» близько 11 години дня від очевидця.

Зараз на місці події працюють поліцейські. У дію ввели операцію «Сирена».

«Правоохоронці встановили, що невідомі, попередньо з травматичної зброї, відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти. Унаслідок події механічних пошкоджень зазнали декілька припаркованих автомобілів», - повідомляють у МВС.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Обставини та учасників події встановлюють.

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