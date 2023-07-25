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На Львівщині блогер виправдовував збройну агресію рф та перешкоджав врученню повісток

18:33, 25 липня 2023
На своїх сторінках у соцмережах мешканець Дрогобича публічно дискредитував українських захисників.
На Львівщині блогер виправдовував збройну агресію рф та перешкоджав врученню повісток
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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На Львівщині повідомлено про підозру блогеру за звинуваченням у перешкоджанні роботі ЗСУ та виготовлення й поширення матеріалів, у яких виправдовується збройна агресія рф проти України, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Місцевим блогером виявився мешканець Дрогобича. На своїх сторінках у соцмережах він публічно дискредитував українських захисників. В одному із прямих ефірів підозрюваний називав представників ЗСУ злочинцями.

«Підозрюваний неодноразово перешкоджав законному врученню повісток представниками ТЦК, проганяючи їх та називаючи «шакалами». При цьому стверджував, що військові, які отримали поранення на фронті й почали працювати в цій установі, є злочинцями. Закликав перешкоджати їх діяльності. Сам конфлікт він знімав на відео, яке згодом опублікував в соціальній мережі.

Також підозрюваний опублікував на своєму каналі відео, у яких стверджував, що вручення повісток громадянам України є незаконним та неконституційним. У них він надав «поради» як вибудовувати діалог з працівниками ТЦК та уникати вручення повісток.

Окрім цього, на своєму Youtube-каналі блогер виправдовував збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році», – йдеться повідомленні.

Правоохоронці затримали блогера в порядку. До суду скеровано клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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